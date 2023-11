Frases que debes repetirte todos los días para elevar tu amor propio

Frases para aumentar el amor propio y la autoestima

-Querer ser otra persona es malgastar la persona que eres.

-Te has criticado a ti misma durante años, y no ha funcionado. Prueba a halagarte y observa qué ocurre.

-Quererse a uno mismo es el principio de un romance para toda la vida.

-Si quieres una mano que te ayude, la encontrarás con seguridad al final de tu propio brazo.

-Hasta que no te valores a ti mismo, no valorarás tu tiempo. Hasta que no valores tu tiempo, no harás nada con él.

-El desafío más difícil es ser uno mismo en un mundo donde todos intentan que seas otra persona.

-Nunca agaches la cabeza. Siempre tenla bien alta. Mira al mundo directamente a los ojos.

-El primer paso hacia el ser amado es aprender a amar lo que ves cuando te miras en el espejo.

-El equilibrio es no dejar que nadie te quiera menos de lo que te quieres tú.

-Lo que te define no es cuántas veces te estrellas, sino el número de veces que vuelas.