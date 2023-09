Esto es lo que realmente pasa cuando se te “sube el muerto”

La “parálisis del sueño” es un trastorno , el cual es bastante frecuente entre la población, en particular en aquellas personas que por sus actividades tienen turnos cambiantes, como médicos, enfermeras, vigilantes de seguridad o elementos militares, y lo que genera es la inmovilización del cuerpo o que la persona no pueda hablar en el momento que está tratando de descansar o está por despertar.

Una de las expresiones comunes que se puede escuchar en las pláticas entre los mexicanos es “se me subió el muerto cuando estaba dormido” , pero ¿a qué se refiere? ¿Qué es lo que realmente sucede? Aquí te explicamos en qué consiste la “parálisis del sueño ” que provoca esta sensación y cómo se puede tratar.

Los especialistas de la Clínica del Trastorno del Sueño de la UNAM señalan que para su correcto tratamiento es importante una evaluación integral para confirmar o descartar apnea obstructiva del sueño o narcolepsia, y una vez que se tenga el diagnóstico se pueden realizar algunos ejercicios de relajación, escritura de cartas, terapia psicológica y fármacos controlados o simplemente modificar la postura al dormir , se recomienda que sea de lado y no boca arriba.

¿Cómo prevenir que se me “suba el muerto”?

En conclusión, este trastorno del sueño no tiene nada que ver con creencias religiosas, hechicería, posesiones demoníacas, ni abducciones alienígenas, como comúnmente se cree, es un trastorno que provoca inmovilizaciones o que las personas no puedan hablar mientras están conciliando el sueño o despertando. Si tienes algún síntoma, no dejes de acudir con expertos en la salud para su oportuno diagnóstico y correcto tratamiento.