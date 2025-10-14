Estos son los cines de CDMX donde podrás ver Frankenstein, la nueva película de Guillermo del Toro

El maestro del cine fantástico Guillermo del Toro está de regreso con una de las películas más esperadas del año: Frankenstein. Con un elenco estelar encabezado por Jacob Elordi, Mia Goth y Oscar Isaac, esta nueva versión del clásico de Mary Shelley promete ser una experiencia visual y emocional única. TE PUEDE INTERESAR: ¡Vaya sorpresa! Estará ‘Frankenstein’ de Guillermo del Toro sólo en el histórico Cinemas Alameda en Saltillo Si vives en la Ciudad de México y no quieres perderte el estreno, aquí te contamos qué cines proyectarán Frankenstein y cuándo podrás verla.

¿Dónde ver Frankenstein en la CDMX? La película de Guillermo del Toro llegará a un número limitado de salas, principalmente cines independientes y culturales, lo que la convierte en una proyección especial para los verdaderos amantes del séptimo arte. En la Ciudad de México, podrás disfrutarla en los siguientes espacios: - Cineteca Nacional (Xoco) - Cineteca de las Artes - Cineteca Nacional Chapultepec - Cine Tonalá - La Casa del Cine MX - Cinemanía Loreto - Sala Julio Bracho (CCU UNAM) - Museo Universitario del Chopo - Cinedot Azcapotzalco - Cinespot Tláhuac - Cinetop Azcapotzalco - Cine Linterna Mágica - Cinemas WTC - Autocinema Coyote Insurgentes - Autocinema Coyote Polanco El estreno está programado para el 23 de octubre de 2025, aunque algunas salas contarán con funciones especiales previas. La exhibición será por tiempo limitado, probablemente de una semana, por lo que se recomienda consultar la cartelera y adquirir los boletos con anticipación.