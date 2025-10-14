Estos son los cines de CDMX donde podrás ver Frankenstein, la nueva película de Guillermo del Toro
Prepárate para una historia de monstruos, humanidad y redención, al más puro estilo de Guillermo del Toro.
El maestro del cine fantástico Guillermo del Toro está de regreso con una de las películas más esperadas del año: Frankenstein. Con un elenco estelar encabezado por Jacob Elordi, Mia Goth y Oscar Isaac, esta nueva versión del clásico de Mary Shelley promete ser una experiencia visual y emocional única.
Si vives en la Ciudad de México y no quieres perderte el estreno, aquí te contamos qué cines proyectarán Frankenstein y cuándo podrás verla.
¿Dónde ver Frankenstein en la CDMX?
La película de Guillermo del Toro llegará a un número limitado de salas, principalmente cines independientes y culturales, lo que la convierte en una proyección especial para los verdaderos amantes del séptimo arte.
En la Ciudad de México, podrás disfrutarla en los siguientes espacios:
- Cineteca Nacional (Xoco)
- Cineteca de las Artes
- Cineteca Nacional Chapultepec
- Cine Tonalá
- La Casa del Cine MX
- Cinemanía Loreto
- Sala Julio Bracho (CCU UNAM)
- Museo Universitario del Chopo
- Cinedot Azcapotzalco
- Cinespot Tláhuac
- Cinetop Azcapotzalco
- Cine Linterna Mágica
- Cinemas WTC
- Autocinema Coyote Insurgentes
- Autocinema Coyote Polanco
El estreno está programado para el 23 de octubre de 2025, aunque algunas salas contarán con funciones especiales previas. La exhibición será por tiempo limitado, probablemente de una semana, por lo que se recomienda consultar la cartelera y adquirir los boletos con anticipación.
¿De qué trata Frankenstein de Guillermo del Toro?
Inspirada en la icónica novela gótica de Mary Shelley, Frankenstein narra la historia del científico Victor Frankenstein, quien obsesionado con desafiar los límites de la naturaleza, crea una criatura a partir de restos humanos. Sin embargo, al no aceptar la responsabilidad de su creación, provoca una tragedia que refleja los límites de la ambición y el rechazo social.
Del Toro reinterpreta este clásico desde una mirada más humana, emocional y filosófica, explorando temas como la paternidad, el duelo y la soledad. Además, la estética visual, característica del cineasta mexicano, promete un homenaje al cine de terror clásico con un toque moderno e introspectivo.
Una experiencia imperdible para los fans del director
Con esta nueva adaptación, Guillermo del Toro busca honrar uno de los mitos más importantes de la literatura universal, combinando su amor por el horror gótico con una historia profundamente conmovedora.
Si eres fan del director o de las películas de terror con trasfondo emocional, no puedes perderte Frankenstein. A partir del 23 de octubre, acude a cualquiera de los cines independientes de la CDMX y disfruta en pantalla grande esta obra que promete convertirse en la película más aclamada de la temporada.