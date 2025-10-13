¡Vaya sorpresa! Estará ‘Frankenstein’ de Guillermo del Toro sólo en el histórico Cinemas Alameda en Saltillo

Desde redes sociales, Netflix confirmó la lista de cines que serán los exclusivos en proyectar el filme protagonizado por Jacob Elordi, Mia Goth y Oscar Isaac

Show
/ 13 octubre 2025
Una verdadera sorpresa resultó para la audiencia que las cadenas de cine más importantes del país no fueran las seleccionadas para tener en cartelera la nueva ‘Frankenstein’ de Guillermo del Toro. Pese a ello, Saltillo sí contará con funciones del filme de Netflix, aunque únicamente en Cinemas Alameda.

Ubicado en el corazón del Centro Histórico de la ciudad, Cinemas Alameda es una de las joyas cinematográficas más queridas de Saltillo y ha permanecido por décadas pese al paso del tiempo y la modernidad.

Sin embargo, la distribuidora en México, Pimienta Films, eligió este complejo para que el próximo 23 de octubre llegue esta esperada aventura cinematográfica a sus salas, de forma exclusiva en la capital coahuilense.

‘FRANKENSTEIN’ EN SALTILLO

El próximo 7 de noviembre la película llegará al streaming, pero, de acuerdo con la plataforma y los productores, se proyectará solo en unas cuantas salas de cine en México de manera exclusiva, y es ahí donde se incluyó a Coahuila.

En Piedras Negras se podrá ver en Cineplex; en Sabinas, en Cinemas Río Sabinas; y en Torreón, en Citicinemas.

“¡La espera terminó! Consulta las salas donde podrás verla en pantalla grande. ¡No te la pierdas!”, escribió la cuenta oficial de Pimienta Films en sus redes sociales, causando asombro entre los cinéfilos y fanáticos de Del Toro.

En la página web de la cadena Cinemas Río aún no están disponibles los precios, aunque en sus funciones tradicionales son de $50 pesos por adulto y $40 pesos para menores. Por lo que, al acercarse la fecha del estreno, podrían adquirirse directamente en las taquillas del cine, ubicado en la calle Victoria esquina con Álvaro Obregón, en la Zona Centro.

ARRANQUE CON ÉXITO

El debut internacional de la cinta, filmada en Canadá, se llevó a cabo en el Festival Internacional de Cine de Venecia, donde el trabajo de Del Toro consiguió un reconocimiento más allá de cualquier presea: una ovación de aproximadamente 15 minutos de pie por parte del público que pudo disfrutar su película.

En esa premiere, el elenco estuvo conformado por Oscar Isaac, quien interpreta al científico que desafía a la naturaleza, y Jacob Elordi, quien asume el papel del monstruo en una de las actuaciones más intensas de su carrera. También participa Mia Goth, entre otros.

En el sitio Rotten Tomatoes, Frankenstein debutó con 83% de aprobación por parte de los críticos especializados, quienes pudieron verla durante su presentación en el festival italiano.

LA INSPIRACIÓN

En una charla con El Universal, el cineasta ganador del Oscar aseguró que tardó en realizar esta historia porque necesitaba encontrarse precisamente en esta etapa de su vida, en la que la ve como un padre, y no como un hijo.

“Esta es una historia sobre cómo, cuando era joven, me dije: ‘voy a ser un hombre muy diferente a mi padre’. Y a los 40 y pico me miré al espejo y... allí estaba mi padre. Eso le pasa a todo el mundo, ¿sabes? O al menos a mucha gente. Me di cuenta de que esa era la historia que quería contar. Y que quería hacerlo diferente, con una mezcla de elementos de cuento de hadas, como los que uso junto con el terror”, dijo el cineasta a la periodista Alejandra Musi.

“A través de fábulas hablo de historias que hablan del presente”, subrayó Del Toro en esa charla desde Venecia.

Para quienes decidan no asistir a la histórica sala de cine en Saltillo, deberán esperar su llegada a Netflix el próximo 7 de noviembre, donde promete conquistar al público con una película de calidad ideal para la temporada otoñal.

