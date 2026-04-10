¡Evita hackeos en tu WhatsApp! Esto es lo que debes desactivar para reforzar tu seguridad

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Vida
/ 10 abril 2026
    ¡Evita hackeos en tu WhatsApp! Esto es lo que debes desactivar para reforzar tu seguridad
    Proteger tu cuenta de WhatsApp frente a fraudes digitales comienza con una acción clave. VANGUARDIA

Para muchas personas que desconocen de tecnología, ciertas herramientas de WhatsApp pueden representar un gran riesgo que vulnera sus datos personales

Proteger tu cuenta de WhatsApp frente a fraudes digitales comienza con una acción clave: desactivar la descarga automática de archivos. Esta función, aunque útil, puede convertirse en una puerta de entrada para malware que comprometa tu dispositivo y tu información personal sin que lo notes.

En un contexto donde los ataques digitales son cada vez más sofisticados, cuidar la configuración de aplicaciones de mensajería se ha vuelto más que fundamental.

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WhatsApp, una de las plataformas más utilizadas en México, integra herramientas que, si no se ajustan correctamente, pueden representar un enorme riesgo para la seguridad de los usuarios... Por lo que VANGUARDIA realiza un llamado general para que sus lectores aseguren la protección de sus datos personales.

¡WHATSAPP ES UN RIESGO! ESTA ES LA OPCIÓN QUE DEBES DESACTIVAR PARA EVITAR HACKEOS

Especialistas en ciberseguridad coinciden en que una de las medidas más efectivas es deshabilitar la descarga automática de medios. Esta opción permite que fotos, videos, audios y documentos se almacenen directamente en tu celular sin autorización manual.

El riesgo radica en que los ciberdelincuentes pueden enviar archivos aparentemente inofensivos que contienen algún tipo de software malicioso. Una vez descargados, estos pueden vulnerar el sistema del dispositivo o facilitar el robo de datos personales.

$!Especialistas en ciberseguridad coinciden en que una de las medidas más efectivas es deshabilitar la descarga automática de medios.
Especialistas en ciberseguridad coinciden en que una de las medidas más efectivas es deshabilitar la descarga automática de medios. VANGUARDIA

ESTE ES EL PROCESO PARA DESACTIVAR LA PELIGROSA HERRAMIENTA DE WHATSAPP

Para evitarlo, puedes ajustar esta configuración de forma sencilla dentro de la aplicación:

1. Ingresa a “Configuración”.

2. Dirígete a “Almacenamiento y datos”.

3. Ubica la sección “Descarga automática de medios”.

4. Desactiva la descarga para fotos, audios, videos y documentos.

Con este cambio, tendrás un mayor control sobre los archivos que decides guardar en tu dispositivo.

OTROS CONSEJOS PARA REFORZAR LA SEGURIDAD EN TU WHATSAPP

Además, es recomendable tomar en cuenta estas prácticas básicas para que tu cuenta sea más segura:

• Activar la verificación en dos pasos, que añade un PIN adicional al registrar tu número en otro equipo.

• Evitar compartir códigos de verificación.

• No abrir enlaces sospechosos.

• Ignorar mensajes de números desconocidos.

• No descargar archivos sin confirmar su origen.

https://vanguardia.com.mx/vida/la-ia-esta-a-punto-de-revolucionar-la-ciberseguridad-CH19870929

Estas acciones, aunque simples, ayudan a cerrar las principales vías de acceso utilizadas en ataques digitales.

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Sara Navarrete

Sara Navarrete

Editora Web de Breaking News y Trends en el equipo de Estrategia Digital.

Apasionada y fiel amante de los gatos, la música y los buenos momentos; miembro de la comunidad LGBT+.

Tengo especial interés en temáticas sociales y activismo. Disfruto de la literatura; escribo cuento, crónica y un poco de poesía.

Certificada por el Fondo de Cultura Económica para impartir talleres y clubes de difusión cultural y literatura.

Licenciada en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila.

Actualmente desarrollo una investigación sobre la violencia de género en comunidades migrantes.

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