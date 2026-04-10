¿Dónde ver EN VIVO el regreso de la tripulación Artemis II a la Tierra?

Tras romper el récord como el viaje al espacio más alejado de la Tierra y mostrarnos la cara oculta de la Luna, los cuatro astronautas de la misión Artemis II de la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA) se preparan para reentrar a la atmosfera en una “bola de fuego”. Se prevé que la cápsula Orión, lanzada desde Florida el 1 de abril, americe frente a la costa sur de California la tarde del viernes 10 de abril; en el viaje de vuelta, donde alcanzará las velocidades de hasta 38 mil 365 kilómetros por hora al entrar en la atmósfera, se vuelve de alto riesgo al poner a prueba el escudo térmico de Orión y al sufrir una intensa fricción atmosférica.

EL REGRESO DE LA MISIÓN ARTEMIS II La tripulación tiene previsto regresar a la Tierra alrededor de las 20:07 horas del Este de Estados Unidos (alrededor de las 18:07 horas en tiempo de la Ciudad de México), al amerizar frente a las costas de San Diego se pondrá fin a la misión de casi 10 días. De salir todo como lo planeado, los astronautas Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch y Jeremy Hansen serán extraídos de la cápsula Orión cerca de dos horas después del amerizaje. Posteriormente, un equipo de rescate les trasladará en avión al USS John P. Murtha para ser sometidos a evaluaciones médicas antes de subir a una aeronave con destino al Centro Espacial Johnson de la NASA en Houston.

¿DÓNDE VER EL AMERIZAJE DE ARTEMIS II? La NASA preparó una transmisión espacial a través de su cuenta oficial en YouTube para que aquellos interesados, fanáticos, experto y curiosos puedan atestiguar el regreso de los cuatro astronautas a la Tierra. La programación original y en directo está disponible en la plataforma de streaming gratuita de la agencia, NASA+. También se puede acceder a la programación a través de la aplicación de la NASA, servicios de streaming de terceros y redes sociales.

Los astronautas de la NASA se convierten en los primeros seres humanos que han viajado más lejos tras alcanzar una distancia récord de la Tierra de aproximadamente 402 mil kilómetros, superando en unos seis mil 500 kilómetros el récord anterior que ostentaba la tripulación del Apolo 13 desde hacía 56 años. “De hecho, llevo pensando en la reentrada desde el 3 de abril de 2023, cuando nos asignaron esta misión”, dijo el miércoles el piloto de la misión Artemis II, Victor Glover, cuando se le preguntó cómo se sentía respecto al regreso. (Con información de medios de comunicación)

Publicidad