Fechas del Día de Muertos 2025: ¿Cuándo llegan las almas a las ofrendas?
El Día de Muertos 2025 no solo celebra la muerte, sino la vida misma y la conexión eterna entre generaciones.
Cada año, cuando octubre llega a su fin, los hogares mexicanos comienzan a llenarse de color, velas y flores de cempasúchil. El Día de Muertos 2025 se acerca, y con él surge una de las preguntas más frecuentes: ¿cuándo llegan los difuntos a las ofrendas?
Esta celebración, profundamente arraigada en la cultura mexicana, marca el momento en que las almas regresan para convivir con sus seres queridos.
El significado del regreso de las almas
El Día de Muertos representa el reencuentro entre el mundo de los vivos y el de los muertos. Según la tradición, las almas visitan sus antiguos hogares para disfrutar de los aromas, sabores y recuerdos que les ofrecen en las ofrendas. Los altares están decorados con veladoras, papel picado, pan de muerto, fotografías y los alimentos favoritos de los difuntos, todo con un propósito: honrar la memoria de quienes ya partieron.
¿Qué tipo de almas llegan a las ofrendas?
La tradición popular indica que no todas las almas llegan el mismo día. Desde finales de octubre, distintas ánimas visitan los altares según su tipo o forma de fallecimiento. Estas son las fechas más representativas del calendario espiritual del Día de Muertos 2025:
27 de octubre: Llegan las mascotas fallecidas, como perros, gatos o aves. Se les colocan croquetas, agua y juguetes.
28 de octubre: Día dedicado a quienes murieron en accidentes o de forma trágica.
29 de octubre: Se recuerda a las almas de los ahogados, con ofrendas cerca del agua o con elementos azules.
30 de octubre: Día de las almas en el purgatorio o de los bebés no bautizados.
31 de octubre y 1 de noviembre: Llegan los “angelitos”, niños fallecidos, a quienes se les ofrecen dulces, juguetes y panecillos.
2 de noviembre: Es el turno de las almas adultas, la fecha más significativa de la celebración.
El final de la visita de los difuntos
Aunque no existe una hora exacta en que las almas llegan o se marchan, la creencia popular indica que el 3 de noviembre a las 3:00 de la tarde los difuntos regresan al más allá, dando por concluidas las festividades.
El Día de Muertos 2025 no solo celebra la muerte, sino la vida misma y la conexión eterna entre generaciones. Por eso, cada altar es una muestra de amor y memoria, un recordatorio de que nadie muere mientras su recuerdo siga vivo en nuestros corazones.