Fechas del Día de Muertos 2025: ¿Cuándo llegan las almas a las ofrendas?

Vida
/ 27 octubre 2025
    Fechas del Día de Muertos 2025: ¿Cuándo llegan las almas a las ofrendas?
    Cada altar es una muestra de amor y memoria, un recordatorio de que nadie muere mientras su recuerdo siga vivo en nuestros corazones. Foto: Pexels

El Día de Muertos 2025 no solo celebra la muerte, sino la vida misma y la conexión eterna entre generaciones.

Cada año, cuando octubre llega a su fin, los hogares mexicanos comienzan a llenarse de color, velas y flores de cempasúchil. El Día de Muertos 2025 se acerca, y con él surge una de las preguntas más frecuentes: ¿cuándo llegan los difuntos a las ofrendas?

Esta celebración, profundamente arraigada en la cultura mexicana, marca el momento en que las almas regresan para convivir con sus seres queridos.

Cada año, cuando octubre llega a su fin, los hogares mexicanos comienzan a llenarse de color, velas y flores de cempasúchil. Foto: Pexels

El significado del regreso de las almas

El Día de Muertos representa el reencuentro entre el mundo de los vivos y el de los muertos. Según la tradición, las almas visitan sus antiguos hogares para disfrutar de los aromas, sabores y recuerdos que les ofrecen en las ofrendas. Los altares están decorados con veladoras, papel picado, pan de muerto, fotografías y los alimentos favoritos de los difuntos, todo con un propósito: honrar la memoria de quienes ya partieron.

¿Qué tipo de almas llegan a las ofrendas?

La tradición popular indica que no todas las almas llegan el mismo día. Desde finales de octubre, distintas ánimas visitan los altares según su tipo o forma de fallecimiento. Estas son las fechas más representativas del calendario espiritual del Día de Muertos 2025:

27 de octubre: Llegan las mascotas fallecidas, como perros, gatos o aves. Se les colocan croquetas, agua y juguetes.

28 de octubre: Día dedicado a quienes murieron en accidentes o de forma trágica.

29 de octubre: Se recuerda a las almas de los ahogados, con ofrendas cerca del agua o con elementos azules.

30 de octubre: Día de las almas en el purgatorio o de los bebés no bautizados.

31 de octubre y 1 de noviembre: Llegan los “angelitos”, niños fallecidos, a quienes se les ofrecen dulces, juguetes y panecillos.

2 de noviembre: Es el turno de las almas adultas, la fecha más significativa de la celebración.

$!El Día de Muertos representa el reencuentro entre el mundo de los vivos y el de los muertos.
El Día de Muertos representa el reencuentro entre el mundo de los vivos y el de los muertos. Foto: Pexels

El final de la visita de los difuntos

Aunque no existe una hora exacta en que las almas llegan o se marchan, la creencia popular indica que el 3 de noviembre a las 3:00 de la tarde los difuntos regresan al más allá, dando por concluidas las festividades.

El Día de Muertos 2025 no solo celebra la muerte, sino la vida misma y la conexión eterna entre generaciones. Por eso, cada altar es una muestra de amor y memoria, un recordatorio de que nadie muere mientras su recuerdo siga vivo en nuestros corazones.

Rebeca Gallardo

Editora de Estilo de Vida. Apasionada creadora de contenido digital y su posicionamiento a través de SEO.

Con más de 5 años de experiencia haciendo comunicación en temas de política, finanzas personales, economía y estilo de vida.


Egresada de la Facultad de Estudios Superiores Aragón, UNAM.

