Frases que te ayudarán a resolver una discusión de pareja, según expertos

Terrence Real, reconocido terapeuta familiar, recomendó para The New York Times , una herramienta terapéutica efectiva para abordar estos malentendidos: la “rueda de la retroalimentación”. Este sencillo método, derivado del trabajo de la terapeuta Janet Hurley, se basa en cuatro frases clave que pueden acelerar el proceso de reparación en una relación.

En el día a día, es común caer en el juego de las suposiciones sobre lo que mi pareja está pensando o sintiendo , especialmente en medio de situaciones difíciles como las peleas. Estas ideas internas pueden afectar a la relación si no se abordan de manera correcta, pero ¿cómo podemos evitar que estas suposiciones afecte nuestra comunicación y nuestra relación amorosa? Expertos comparten frases para resolver una discusión de pareja.

1. ‘Esto es lo que vi/escuché’: Comienza describiendo los hechos de manera objetiva, evitando interpretaciones subjetivas. Esta claridad ayuda a establecer una base sólida para la comunicación.

2. ‘Esto es lo que me he inventado al respecto’: Reconoce tus propias interpretaciones y cómo han contribuido a tu percepción de la situación. Esto no solo aclara tu punto de vista, sino que también fomenta la autoconciencia.

3. ‘Así me sentí’: Expresa tus emociones de manera directa y concisa. Al identificar y comunicar tus sentimientos, te alejas de las reacciones impulsivas y entras en un estado de mayor entendimiento emocional.

4. ‘Esto me ayudaría a sentirme mejor’: Comunica tus necesidades de manera clara y específica. Este paso es crucial para establecer expectativas realistas y fomentar una comunicación abierta y honesta.