Dos pizzerías mexicanas entre las mejores del mundo: Pizza Félix y Pizzería della Madonna

México ha dejado su huella en la escena internacional de la pizza, con dos pizzerías destacando en el prestigioso ranking de The Best Pizza Awards 2024. Este evento, organizado por The Best Chef y patrocinado por Molini Pizzuti, celebra las mejores pizzerías del mundo, enfocándose en la innovación y el futuro de este icónico platillo. En la más reciente edición, Pizza Félix y Pizzería della Madonna, ambas ubicadas en la Ciudad de México, lograron posicionarse entre las 100 mejores, demostrando que el país es un fuerte contendiente en la gastronomía internacional.

Pizza Félix: sabor mexicano en el puesto 45

Ubicada en la vibrante colonia Roma Norte, Pizza Félix, dirigida por Adriana Lerma, ocupa el puesto número 45 en este prestigioso listado. Con su ubicación en la avenida Álvaro Obregón 64, esta pizzería ha capturado la atención de los críticos y amantes de la pizza gracias a su enfoque innovador y sabores únicos que mezclan la tradición italiana con un toque local. Los ingredientes frescos y la dedicación en cada preparación han hecho que esta pizzería se convierta en un punto de referencia tanto para locales como para turistas que buscan una experiencia gastronómica excepcional.