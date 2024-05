Guía Michelin en México: Esfuerzo, trabajo, amor y cabrito de Saltillo

¿Cómo podrías definir a la gastronomía mexicana?

La gastronomía mexicana es un reflejo de quienes somos y de lo que somos; nuestro gusto, nuestro orgullo. Está en nuestras creencias la gastronomía mexicana, por medio de ella, nos acercamos a nuestra familia, a nuestros invitados; por medio de ella, las mamás, los papás y las abuelitas comparten amor con sus hijos.

Para mí, la gastronomía mexicana es un vínculo, es unión en toda la familia y puede ser un vehículo transformación social, sobre todo en una sociedad actual como en la que vivimos, donde la división está presente.

Algo bien importante es que, los seres humanos a veces somos muy racionales, fue algo que nos inculcaron los griegos, de que la razón es la que manda, pero hay cosas que no entendemos y no significa que no existan, una de ellas es el amor.

Tú transmites el amor en el alimento, no sabemos cómo llega, pero llega; es por eso, que cuando alguien dice: “Oye, es que no le queda igual que mi abuelita”, la realidad es que no, jamás le va a quedar igual, porque es el amor que se transmite en la gastronomía mexicana y nosotros no solo la vemos como simples alimentos, la vemos como un sostén.

La gastronomía es un momento para convivir, es una forma de unirnos al rededor de la mesa, para reír, llorar, festejar, pero sobre todo para construir una familia, la gastronomía es mucho más que alimentarnos, es una manera de compartir amor.