‘Hepeating’ o cuando un hombre se lleva el crédito de una mujer, ¿lo reconoces?

Es decir, cualquier situación donde la idea, opinión o comentario de una mujer sea pasada por desapercibida, mientras que un hombre en el mismo rubro toma el mismo concepto, pero a este se le alaba y felicita, gran parte de las veces sucede en el ambiente laboral.

Hepeat es la composición lingüística de las palabras: he (él) y repeat (repetir).

De acuerdo con el artículo “From the toxic culture that gave us mansplaining and manterrupting, here comes ... hepeating (De la cultura tóxica que nos dio mansplainig y manterrupting, aquí viene... hepeating) para The Guardian: “Hepeat es tan solo el último de la creciente lista de términos para definir el comportamiento machista, un glosario que comenzó con mansplaining”.

MANSPLAINING, MANTERRUPTING, HEPEATING... ¿QUÉ ES ESO?

Mansplaining es un anglicismo que describe la situación donde un hombre le explica a una mujer algo que ya conoce, y este comentario es mencionado en tono condescendiente o paternalista.

Este término se le atribuye -erróneamente- a la escritora Rebecca Solnit en su ensayo “Los hombre explican cosas”. Pero no fue hasta 2010 que The New York Times, después de que internet la inventara, que fue escogida como la palabra del año.

Y hasta el día de hoy existen gran cantidad de referencias a las situaciones machistas a las que enfrentamos las mujeres, así como algunos hombres, día a día.

