Hoy 29 de diciembre inicia el fenómeno astrológico de Mercurio Retrogrado y terminará el 18 de enero antes de despejar su sombra el 8 de febrero, este retrógrado en particular está retrocediendo en el signo de Capricornio.

Mercurio es nuestro planeta de mensajes y comunicación, y Capricornio está gobernado por Saturno, el planeta de la forma y la estructura de la vibración de papá.

La astróloga Elise Wells de Planet Poetica explica: “Estas dos fuerzas unidas en este retrógrado recuerda el concepto de creerlo (Mercurio) para verlo (Saturno)”.

Cada vez que Mercurio se desacelera, estamos llamados a hacer una pausa y considerar las preguntas que debemos hacer en lugar de la acción que debemos tomar.

Wells recomienda las siguientes autorreflexiones durante este último retrógrado de 2022, “¿Qué quiero construir? ¿Cómo construyo? ¿Qué legados puedo entregar? ¿Qué trabajo ya se ha hecho? ¿Cómo puedo usar los dones de mi mente que funciona de manera única para construir algo duradero y real?”

Si te haces una pregunta, siempre obtendrás una respuesta, así que ve e indaga sin miedo y recibe sin juzgar. Siga leyendo para obtener más información sobre cómo este Mercurio retrógrado afectará su signo zodiacal.

ARIES (21 de marzo – 19 de abril)

Este Mercurio retrógrado puede llegar a ser una temporada de rupturas para ustedes. Podrías decidir cesar y desistir o al menos reducir seriamente tu comunicación con figuras clave en tu vida. Este no es un giro cruel sino un paso necesario para destilar tu propia voz, Aries. Aparte, cuando se trata de quejas en el lugar de trabajo, haría bien en no preocuparse por las cosas pequeñas o comenzar una guerra importante por diferencias menores.

TAURO (20 de abril – 20 de mayo)

Este retrógrado activa tu novena casa la de los viajes, la filosofía y los ideales elevados, Tauro. En el peor de los casos: tus bien planeados planes de vacaciones se verán envueltos en una pelea a cuchillo con el destino que te dejará varado con el pelo sucio en un aeropuerto extraño. Sin embargo, incluso si esto sucede, es posible que llegue a la conclusión de que volar por el asiento de sus pantalones proverbiales lo hace sentir más libre y más lleno que cualquier horario o salida a tiempo.

GEMINIS (21 de mayo – 20 de junio)

Tienes reputación de ser efusivo en el mejor de los casos y frívolo en el peor, Géminis, pero cuando Mercurio se mueva a través de tu octava casa de intimidad y transformación, ya no podrás dar patadas en la parte menos profunda. Esta es la temporada de ex y maleficios y ambos pueden surgir para ti en este retrógrado. Una palabra de precaución, cualquiera que sea el lío inacabado que exista entre tú y un viejo amor, debes dejarlo en la cama, no tomarlo apasionadamente.

CÁNCER (21 de junio – 22 de julio)

¿Cómo estamos allá Cáncer? Este retrógrado está ocurriendo en Capricornio, tu zodiaco opuesto y se mueve a través de tu frágil séptima casa de asociaciones. ¿A qué te aferras todavía que te frena? Ser abnegado no es una condición para ser amado. Haga sus propios términos y escriba sus propios contratos para las relaciones y asegúrese de poner la equidad en negrita.

LEO (23 de julio – 22 de agosto)

El estrés es una toxina Leo, y un ladrón de alegrías. Este retrógrado se está moviendo a través de su sexta casa de hábitos diarios y debe estar alerta para proteger la suya contra cosas como el desorden, las colchonetas de yoga sin usar, un calendario descuidado y la sospecha persistente de que todo es en vano. Si puede tratar sus rituales y rutinas como baluartes para su yo futuro, puede y lo hará a través de este retrógrado empoderado y preparado para el progreso. Son las pequeñas cosas, pero cuídalas poderosamente.

VIRGO (23 de agosto – 22 de septiembre)

Mercurio es tu planeta regente y su paseo lunar tiende a afectarte más directamente que a otros signos, Virgo. Debido a que planea para la alergia a las nueces que no tiene y el mensaje de texto a un extraño que podría necesitar enviar, por lo general, estos giros inversos no lo desaniman. Sin embargo, este retrógrado en particular está activando tu quinta casa de juego y creatividad. Un recordatorio amistoso: no eres indiferente ni inflexible ni un asesino de la diversión. Relincho, simplemente es el momento adecuado para redefinir qué es el placer para ti y qué ha dejado de ser. Con Capricornio en la mezcla, también es un excelente momento para eliminar estratégicamente (una palabra tuya) cualquier cosa que se sienta como el fantasma de un buen momento.

LIBRA (23 de septiembre – 22 de octubre)

Libra, tiendes a dar lo mejor de ti mismo; tiempo, atención, encanto y baratijas a un grupo externo de conocidos mientras defrauda a su círculo interno. El hecho de que las personas más cercanas a ti te amen en tu peor momento no significa que tengas que seguir poniendo a prueba su compromiso con la causa. Si puede ser menos para aquellos que importan menos, puede priorizar aquellos que deberían estar en la punta de su pirámide proverbial.

ESCORPIO (23 de octubre – 21 de noviembre)

Este retrógrado está teniendo lugar en el corazón fallido de su tercera casa de comunicaciones, tecnología y transporte. La tercera casa es el dominio natural de Mercurio, por lo que el contingente de escorpiones sentirá agudamente este retroceso. No temas, no estás condenado a sextear accidentalmente a un pariente consanguíneo, ofender a un extraño o perder tu vuelo de conexión. Si te lo propones, este podría ser el viento ganador con el que navegarás en 2K23. Debido a que la tercera casa es intrínsecamente social, estás preparado para reanudar el contacto con un amigo perdido hace mucho tiempo o exhumar el vínculo traumático enterrado que compartes con un ex. Si bien los retrógrados no son el mejor momento para iniciar, son una gloriosa invitación para revisar, corregir el rumbo, pedir disculpas y decidir ser mejores.

SAGITARIO (22 de noviembre – 21 de diciembre)

Nunca pretendes ser disruptivo u ofensivo, Sagitario , pero tu enfoque directo del discurso y las diferencias de opinión son constantemente desagradables. Un pequeño consejo, puedes morderte la lengua sin atragantarte con tu verdad. También puede pedir lo que necesita y proteger lo que quiere aprovechando el humor sobre la aspereza.

CAPRICORNIO (22 de diciembre – 19 de enero)

Tiendes a ser un Capricornio sólido y estratégico , y probablemente ni siquiera estés leyendo este horóscopo porque eres intrínsecamente escéptico de cualquier cosa que no puedas controlar. Sin embargo, este retrógrado se está moviendo a través de tu primera casa del yo. Mientras finges que no te importa lo que los demás piensen de ti, pones un gran énfasis en los logros y la apariencia, y cuando esos pilares se ven amenazados, también lo está la base de tu individualidad.

ACUARIO (20 de enero – 18 de febrero)

Te alegrará saber que la soledad es tu salvación este Mercurio retrógrado, Acuario . Este retroceso está ocurriendo en tu duodécima casa de sueños, inclinaciones espirituales, delirios, fantasía y autosabotaje. Es fácil perderse allí mis amigos y ese es el punto. ¿Qué mensajes persistentes recibes cuando no estás editando y expulsando conscientemente tus pensamientos? Algo efímero quiere hacerse tangible.

PISCIS (19 de febrero – 20 de marzo)

Preferirías consolarte que enfrentarte al querido Piscis, pero eso simplemente no funcionará esta vez, ya que Mercurio retrógrado está resucitando los fantasmas de los compañeros del pasado. Su necesidad de escapar de la selección emocional a menudo equivale a que sus heridas no se suturan, pero anímese porque el conflicto puede llevarlo a la iluminación de una manera que la evasión nunca puede hacerlo.