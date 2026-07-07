Infecciones urinarias: avances en detección y prevención

Sensación de ardor al orinar; fuerte necesidad de orinar que no desaparece; micciones frecuentes en pequeñas cantidades; emisión de orina de color rojo, rosa intenso o marrón oscuro; dolor pélvico, que se siente principalmente en el centro de la pelvis y alrededor de la zona del hueso púbico. Son algunos síntomas comunes de una infección del tracto urinario o ITU, que pueden variar, incluyendo dolor de espalda o en el costado, fiebre, temblores y escalofríos, así como presión en la pelvis, náuseas, vómitos y secreciones, dependiendo de parte del sistema urinario que se vea afectada: riñones, vejiga o uretra.

Las ITU está provocadas por la invasión de microorganismos en el tracto urinario, ya sea por la abertura del pene o de la uretra (según se trate de un hombre o de una mujer), que es el caso más frecuente; o bien a través del flujo sanguíneo, afectando directamente a los riñones, explican desde la Sociedad Española de Medicina Interna, SEMI. BACTERIA E. COLI, LA PRINCIPAL CAUSANTE Las infecciones más habituales son las producidas por bacterias (muchas de ellas por la Escherichia coli, que normalmente vive en el intestino), aunque también pueden presentarse a causa de virus, hongos o parásitos, de acuerdo con esta misma fuente. Añaden que su tratamiento generalmente incluye antibióticos si están causadas por bacterias o antivirales si la causó un virus, mediante el cual, en la mayoría de los casos, la infección se puede superar al cabo de 24 o 48 horas, aunque puede ser necesaria en torno a una semana para la curación si la infección es renal. “Por su localización, las ITU se clasifican en: infecciones inferiores o de vías bajas (cistitis, uretritis y prostatitis) y superiores o de vías altas (pielonefritis agudas, nefritis bacteriana aguda, absceso intrarrenal y absceso perinéfrico)”, según explica la doctora Maite Jorge, de la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia, SEMG.

En el ámbito farmacológico, “el avance en los tratamientos son las recomendaciones en las Guías de práctica clínica de pautas cortas de antibióticos e indicados por un profesional sanitario, insistiendo en el cumplimiento de las pautas posológicas (dosis, horario y duración del tratamiento) y evitando la automedicación”, añade. “Otro avance son las vacunas orales e intranasales preparadas a partir de extractos de bacterias uropatógenas, moderadamente efectivas para prevenir las recurrencias”, según la doctora Jorge. NUEVO SISTEMA DIAGNÓSTICO EN 45 MINUTOS “Antes tratábamos estas infecciones sin conocer exactamente qué bacteria las causaba y teníamos que esperar hasta 36 horas para confirmarlo y corregir el tratamiento”, explican el doctor Miguel Ramírez Backhaus, urólogo y director de la Clínica Urosalud, y la doctora Yelitza Andrés Navarro, especialista en urología funcional e infecciones del tracto urinario en dicha clínica. “Ahora, gracias a una nueva una tecnología, sabemos en menos de una hora, qué bacteria está provocando la infección y cuál es el mejor antibiótico para tratarla”, destacan los dos especialistas de esta clínica (https://clinica-urosalud.es), localizada en las instalaciones del Hospital La Salud, en Valencia (España)

Este centro sanitario ha sido el pionero en integrar en su práctica clínica un nuevo sistema de análisis denominado Sysmex PA-100 AST para uso directo en pacientes con posible ITU, que permite detectar la presencia de bacterias en la orina en solo 15 minutos y determinar el antibiótico más eficaz en aproximadamente 30 minutos, todo ello en la primera consulta. El doctor Ramírez y la doctora Andrés explican que “las ITU son una de las infecciones bacterianas más frecuentes, especialmente en mujeres, y son un importante problema de salud pública por su elevada incidencia y por su contribución al aumento de las resistencias antimicrobianas” (capacidad de un microorganismo de sobrevivir a los fármacos diseñados para eliminarlo). “La práctica habitual obliga a la paciente a esperar entre dos y cuatro días a los resultados de un cultivo microbiológico y a los médicos a prescribir empíricamente antibióticos de amplio espectro antes de contar con un diagnóstico concluyente”, señalan. Esta situación ha cambiado con la incorporación del sistema Sysmex PA-100 AST, que según explican, permite “identificar una infección originada por las bacterias más comunes causantes de ITU no complicadas —como Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, Proteus mirabilis, Enterococcus faecalis o Staphylococcus saprophyticus— y evaluar su respuesta a los antibióticos más utilizados en este tipo de infecciones”. Su eficacia ya ha sido demostrada en un estudio clínico realizado por la Fundación Puigvert de Barcelona (España), hospital de referencia en urología, en casi 300 pacientes femeninas con sospecha de infección urinaria. El trabajo, publicado en la revista European Journal of Clinical Microbiology & Infectious Diseases, confirmó que esta nueva tecnología es capaz de ofrecer un resultado fiable en menos de una hora y de ayudar a elegir el antibiótico más adecuado en más del 80% de los casos, lo que permite prescribir el fármaco antibacteriano adecuado desde la primera visita de la paciente.

“Por primera vez, el médico puede tomar una decisión terapéutica basada en un resultado microbiológico en una sola consulta, lo que es un beneficio directo para el paciente y un paso importante en la lucha contra las resistencias antimicrobianas”, enfatizan el doctor Ramírez y la doctora Andrés. EL PODER ANTIOXIDANTE DE LOS ARÁNDANOS ROJOS Además de las recomendaciones de las Guías clínicas y los avances en tratamientos farmacológicos y detección tecnológica, “el uso de complementos o ingredientes naturales se consolida como un enfoque adicional en la prevención de las ITU”, según explica Francisco Fernández, doctor en Farmacia y director de I+D del laboratorio farmacéutico Labiana. “Debido a su alta prevalencia y frecuencia ─hasta el 30% de las mujeres presentan dos casos ITU cada seis meses─ conviene ahondar en este tipo de patologías, sus mecanismos de transmisión, los factores que predisponen su aparición y qué recomendaciones se pueden seguir para prevenirlas”, enfatiza el doctor Fernández. Las mujeres presentan una mayor incidencia ante esta patología debido, principalmente, a particularidades anatómicas (la proximidad del área perineal y la uretra femenina favorece la migración bacteriana) y hormonales (la reducción de estrógenos en la posmenopausia genera un entorno urogenital más susceptible a la colonización bacteriana), según puntualiza. “La prevención de las ITU debe abarcar hábitos conductuales, medidas higiénicas y estrategias clínicas, a lo cual se ha sumado recientemente el enfoque nutricional basado en complementos”, explica el doctor Fernández.

En este sentido, este farmacéutico destaca el papel vital de la D-Manosa, un azúcar simple presente de forma natural en pequeñas cantidades en frutas y verduras, y de las proantocianidinas, unos compuestos antioxidantes que se encuentran en los arándanos rojos y cuyo extracto cuenta con propiedades antioxidantes, antiinflamatorias y antimicrobianas. La D-Manosa está presente en arándanos, manzanas, naranjas, melocotones, mangos y piñas, entre otras frutas, mientras que las proantocianidinas se encuentran en los alimentos de colores vivos (rojo, azul, morado) de origen vegetal, siendo el arándano rojo (cranberry) una de sus fuentes principales. Ambos compuestos, que se presentan combinados como principales ingredientes activos en algunos complementos alimenticios para el sistema urinario en mujeres, funcionan con mecanismos de acción específicos dirigidos a limitar la adhesión de E. coli al epitelio urinario, reduciendo la probabilidad de que la infección se establezca, según explica.

Estas dos sustancias naturales, la D-Manosa y el extracto de arándano rojo, tienen efectos sinérgicos (su combinación logra un impacto mayor que si se administran por separado), apunta. “Su uso aporta beneficios en la prevención de infecciones urinarias, ya que reducen la capacidad de la bacteria E. coli de colonizar la mucosa urinaria y reducen su frecuencia”, concluye el doctor Francisco Fernández, recomendando que cualquier complemento alimenticio sea suministrado y utilizado “siempre bajo supervisión médica”. EFE REPORTAJES | Daniel Galilea

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