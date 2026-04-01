Interiorismo y cómo lograr que tu hogar sea el reflejo de tu personalidad

Convertir una casa en un espacio que realmente refleje quiénes somos va más allá de seguir tendencias. La distribución, los colores, la iluminación y los objetos personales influyen en la forma en que habitamos y sentimos un lugar. En esta entrevista exclusiva para VANGUARDIA, Emma Vega, Licenciada en Decoración de Interiores, comparte claves para diseñar ambientes con identidad, equilibrar estética y funcionalidad, y transformar el hogar con cambios accesibles que realmente conecten con el estilo de vida de quienes lo habitan. ¿Cómo se traduce la personalidad en un espacio? Se refleja en las decisiones que tomamos dentro del espacio: colores, muebles distribucion y objetos personales. No se trata solo de que se vea bonito, sino de que el lugar cuente quien eres, como vives y qué te hace sentir cómodo. Por eso es importante priorizar gustos y hábitos sobre tendencias.

¿Por dónde empezar para definir un estilo propio? Lo primero es observar tu estilo de vida: como usas tu casa, qué actividades realizas y qué te gusta. A partir de ahí, puedes identificar colores, materiales y ambientes con los que te sientas identificado. No es copiar tendencias, sino adaptarlas a lo que realmente necesitas. Una buena práctica es guardar referencias visuales para detectar patrones de lo que te atrae.

¿Qué errores hacen que una casa se sienta impersonal o saturada? Uno de los errores más comunes es querer seguir todas las tendencias al mismo tiempo o llenar el espacio sin una intención clara. También influye no considerar proporciones ni dejar espacios libres. ¿Cómo combinar funcionalidad con estética? La clave es elegir elementos que cumplan una función real sin sacrificar diseño. Un espacio bien logrado es aquel que se usa cómodamente y al mismo tiempo se perciba armonía. ¿Qué cambios accesibles generan gran impacto? Cambios como iluminación, textiles, cortinas, cojines, tapetes o incluso reorganizar el mobiliario pueden transformar completamente un espacio sin necesidad de una gran inversión.

¿Qué recomiendan los diseñadores para adaptar tendencias al estilo de vida real? Tomar las tendencias como inspiración, no como regla. Lo importante es elegir lo que realmente se adapta a tu rutina y a tu espacio. ¿Cómo identificar qué elementos de una vivienda sí representan a quien la habita y cuáles solo responden a modas? Aquellos elementos que tienen un significado o que realmente se usan en el día a día suelen ser los que mejor representan a la persona. Si algo solo está por moda y no conecta contigo, probablemente no aporta identidad.

¿De qué manera influyen la iluminación, los colores y las texturas en la construcción de un ambiente con identidad? Son fundamentales porque definen el ambiente. La iluminación puede hacer un espacio más cálido o mas funcional, los colores influyen en el estado de ánimo y las texturas aportan profundidad y sensación de confort. ¿Cómo lograr que espacios pequeños reflejen estilo propio sin perder orden ni amplitud visual? Optar por muebles funcionales, mantener una paleta de colores coherente, pero bien elegidos, ayuda a que el espacio se vea más amplio y con identidad. Actualmente el color greige es una opción muy acertada, tono neutro y fácil de combinar. ¿Qué papel juegan los objetos personales, el arte y los recuerdos en la decoración de una casa? Son los que realmente le dan alma a un espacio. Estos elementos cuentan historias y hacen que una casa se sienta única y auténtica. Además de despertar sentimientos que solo los puede percibir quien está directamente conectado con dicho objeto, usarlos de manera estratégica puede enriquecer un espacio de manera importante. ¿Cómo puede una familia integrar distintas personalidades y necesidades en un mismo hogar sin perder armonía? Buscando puntos en común, como una base de colores o estilos, y permitiendo que cada persona tenga pequeños espacios o detalles donde pueda expresarse. Se trata de lograr armonía, no uniformidad. ¿Qué consejos daría para renovar un espacio y hacerlo más auténtico sin realizar una gran inversión? Reorganizar, depurar y añadir elementos clave como iluminación, textiles o decoración puntual puede hacer una gran diferencia sin necesidad de grandes cambios.