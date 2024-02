Intervenciones tempranas, sin necesidad de esperar a un estudio de laboratorio o radiografía para iniciar un manejo médico certero

El doctor José Armando Ortega Roy, especialista en Urgencias Médicas y Sub-especialista en Medicina Crítica (Terapia Intensiva), cuenta con diplomados en Ecografía Crítica y en Monitoreo Neurológico Avanzado guiado por Ultrasonido. En su consultorio dispone de avanzado equipo tecnológico que permite, durante la misma consulta, dar un diagnóstico oportuno y certero, sin necesidad de esperar a tener estudios de laboratorio o radiografías.

La Medicina Crítica es una sub-especialidad que trata al paciente en estado crítico de cualquier especialidad. Por ejemplo, si un paciente a cargo de un cardiólogo, internista, neurólogo, ginecólogo se complica poniéndose inestable, se solicita la valoración por un Médico Crítico (intensivista) para estabilizar al paciente. En otras palabras, la Medicina Crítica es el apoyo al que el resto de las especialidades acude cuando la salud del paciente se encuentra en el punto más crítico, como su nombre lo dice, es por eso que el diagnóstico y tratamiento oportuno son tan importantes en esa carrera contra el tiempo.

El plus que ofrece el Dr. Ortega Roy en el Hospital Santa Elena, es el servicio de consulta con Ecografía Crítica, único en la ciudad. La cual consiste en serie de ultrasonidos de pies a cabeza que buscan la causa de la enfermedad con la intención de hacer intervenciones tempranas antes de que se complique el paciente. “La ventaja de la Ecografía Crítica es que lo hacemos a la cabecera del paciente, en tiempo real, no produce radiación y no se tiene que movilizar el paciente hacia un estudio de rayos X o tomografía”.