Sin duda, son los anillos de boda los que le darán a esa unión un cariz especial, particular y único.

El diseño seleccionado debe tener algún toque que sea representativo de la relación y de su historia, tanto la ya vivida durante el noviazgo como la que se va a construir de ahora en adelante.

Lo recomendable en este punto es que las sortijas de boda, además de ser de oro, sí lleven una o varias piedras preciosas y no bisutería. Se trata del símbolo más representativo de todos.

No hay duda de que un diamante deja sin aliento a cualquiera y es la más perfecta de las joyas para llevar en el anillo de bodas. Pero si el presupuesto no es tan holgado, las esmeraldas, los zafiros, los rubíes o las perlas no desmerecen en absoluto.

Por su belleza y valor, las argollas de oro para bodas simbolizan los sueños, los ideales y las promesas que la pareja hace para formalizar la relación.

Además, como son piezas que se usan todo el tiempo, es buena idea asegurarse de que sean lo suficientemente cómodas para no tener necesidad de quitarlas y correr el riesgo de que se pierdan.

Si se le quiere brindar un elemento realmente especial a las sortijas, estas pueden personalizarse para que su diseño exprese exactamente lo que significa para ambos: el paso que están por dar.

Los complementos del outfit nupcial

Los anillos no son el único elemento de joyería para el atuendo nupcial que puede ser verdaderamente increíble.

Para lucir como una reina, la novia puede llevar una diadema o una tiara con pedrería que literalmente la corone en ese día tan especial. Junto con ese accesorio, la elección de los aretes y el collar son fundamentales, dependiendo del peinado que se elija llevar y del tipo de vestido, si es escotado o cerrado.