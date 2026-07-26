La justicia que empieza antes del delito

No me cabe en la cabeza.

Estoy sorprendida, conmovida y, al mismo tiempo, profundamente esperanzada por lo que ocurrió esta semana frente a la Catedral de Saltillo. Cientos de personas reunidas, gritando el nombre de Rocky, un perro que perdió la vida tras un acto de crueldad que indignó a toda la ciudad. La movilización fue pacífica y exigió que el caso no quedara impune.

Mientras veía las imágenes, escuché a alguien preguntar: «¿Qué está pasando con la salud mental de Saltillo?».

Y pensé: exactamente.

Hay una pregunta que no podemos dejar de hacernos.

El acto de crueldad que terminó con la vida de Rocky nos confronta con una realidad incómoda: algo no está bien. La rabia que sentimos, la impotencia y el dolor son completamente legítimos. Cuando un ser vivo indefenso es maltratado, algo dentro de nosotros se rebela porque sabemos que la vida merece ser protegida.

Por supuesto que la justicia debe actuar. Una sociedad que no establece consecuencias frente a la violencia termina enviando el mensaje de que todo está permitido. La ley existe para proteger a los vulnerables y para marcar límites claros. Y eso no está en discusión.

Pero hay una reflexión que me preocupa todavía más.

El castigo, por sí solo, no previene el siguiente acto de violencia.

Las consecuencias son necesarias, pero llegan después del daño. La verdadera pregunta es qué hacemos antes.

Como familióloga, estoy convencida de que ninguna sociedad cambia únicamente porque endurece sus castigos. Cambia cuando forma personas capaces de gobernarse a sí mismas.

No conocemos la historia personal de quien hoy enfrenta un proceso judicial y no corresponde especular sobre ella. Lo que sí sabemos es que ningún acto de violencia aparece de la nada. Detrás de cualquier decisión destructiva suele haber una incapacidad para gestionar emociones, tolerar la frustración, reconocer la dignidad del otro o distinguir entre un impulso y un verdadero bien.

Por eso la conversación no puede terminar en la condena. Tiene que comenzar en la educación.

Seguimos creyendo que educar consiste en enseñar a obedecer para evitar un castigo. Pero la vida demuestra, una y otra vez, que el miedo a las consecuencias no basta para formar personas buenas.

Necesitamos educar el mundo interior.

Necesitamos enseñar a nuestros hijos a reconocer lo que sienten antes de que exploten; a nombrar su dolor antes de convertirlo en agresión; a tolerar la frustración sin destruir; a esperar; a renunciar a un impulso cuando ese impulso lastima a otro; a confiar en que pueden resolver un conflicto sin recurrir a la violencia.

Porque el verdadero objetivo de la educación no es que una persona tema hacer el mal.

Es que ya no quiera hacerlo.

También creo que la forma en que tratamos a los animales habla de nuestra capacidad para reconocer el valor de la vida. Somos responsables de cuidarlos porque comprendemos que dependen de nosotros. Defenderlos es un acto de humanidad.

Pero esa humanidad no se construye únicamente exigiendo justicia cuando ocurre una tragedia. Se construye todos los días, en la manera en que hablamos, en cómo resolvemos nuestros conflictos, en la paciencia que desarrollamos, en la forma en que educamos y, sobre todo, en el ejemplo que damos.

El error del otro también puede convertirse en un espejo.

No para justificarlo.

No para minimizar el daño.

Sino para preguntarnos qué responsabilidad tenemos nosotros en la sociedad que estamos construyendo.

¿Estamos forming hijos capaces de sostener la incomodidad sin reaccionar con violencia?

¿Estamos enseñando empatía o únicamente obediencia?

¿Estamos fortaleciendo el carácter o solo corrigiendo conductas?

Hoy nos corresponde exigir justicia para Rocky. Y debemos hacerlo con firmeza. Porque toda vida merece respeto y porque la violencia nunca puede normalizarse.

Pero si queremos que dentro de diez o veinte años haya menos historias como esta, tendremos que comprender que la justicia más poderosa comienza mucho antes de que exista un delito.

Empieza cuando una familia decide educar el corazón de un niño.

Empieza cuando un adulto aprende a gobernar el suyo.

Porque las sociedades no cambian únicamente cuando castigan mejor.

Cambian cuando forman mejores seres humanos.