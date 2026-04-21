La proteína que se disfruta: Lala Griego redefine el sabor

Vida
/ 21 abril 2026
CIUDAD DE MÉXICO.- Lala Griego decide cambiar las reglas de la categoría de los yogurts griegos. Con el lanzamiento de su nueva campaña “La proteína para chuparse los dedos”, la marca presenta mucho más que una nueva imagen: introduce una nueva forma de entender y disfrutar la proteína, donde cuidarse ya no se siente como sacrificio, sino como un placer cotidiano.

En un mercado impulsado por consumidores que buscan productos altos en proteína, yogurt Lala Griego identificó una tensión clara: la proteína se volvió indispensable, pero también demasiado seria. La categoría hablaba de funcionalidad, pero había dejado de hablar de disfrute. Ahí es donde Lala Griego marca la diferencia.

“La proteína para chuparse los dedos” nace como una declaración clara y provocadora: hoy, cuidarte también puede ser disfrutable. La campaña lleva la proteína a un territorio poco explorado dentro de la categoría: el del antojo, el del sabor que provoca, el del yogurt que se disfrutas de inicio a fin y que invita a saborearse hasta la última cucharada —o sorbo.

“Es una propuesta que rompe con la idea de que lo saludable implica sacrificio, demostrando que cuidarte también puede ser un placer irresistible. Lala Griego redefine la proteína, llevándola a un terreno donde el sabor y la cremosidad son protagonistas. Así, cada cucharada o sorbo no solo nutre, sino que se disfruta tanto que te hace chuparte los dedos”, señaló Ana Osorio, Gerente Corporativa de Marketing para Yogurt Proteína en Grupo Lala.

Esta propuesta cobra vida con una nueva identidad gráfica, más moderna, deliciosa y expresiva, donde la fruta cobra protagonismo, la cremosidad se hace visible y los códigos visuales elevan la percepción de calidad y disfrute en el anaquel. Un look que invita a antojar, no solo a cumplir. La nueva imagen se podrá encontrar en los distintos formatos y sabores del portafolio, diseñados para adaptarse a diferentes momentos y necesidades de consumo: pote Individual (120 g), bote Mediano (700 g) y bote Familiar (900 g).

Además, Lala Griego entra a una nueva ocasión de consumo con el lanzamiento de sus yogurts bebibles, disponibles en sabores fresa, mango y frutos rojos. Un formato práctico, portable y on the go, pensado para acompañar a las personas en más momentos del día, con una opción nueva y deliciosa. Gracias a esta innovación, la marca de confianza de millones de mexicanos sale del momento tradicional de consumo y se vuelve una opción ideal en el camino, después de entrenar, como snack o como un antojo práctico durante el día.

Como parte de esta evolución, Lala Griego renueva todo su portafolio para responder a las nuevas demandas del consumidor, con productos sin sellos, deslactosados y bajos en grasa, así como opciones con y sin azúcar añadida.

Como gran novedad, la marca incursiona en una nueva categoría con el lanzamiento de Lala Griego bebible, una innovación que no formaba parte del portafolio y que llega con una fórmula alineada a lo que hoy buscan los consumidores: más proteína —con opciones que aportan hasta 12g por porción—, sin sacrificar lo más importante: el sabor.

La campaña tendrá presencia en TV abierta y de paga, OOH, digital y punto de venta, además de experiencias de degustación y sampling en eventos y espacios de alta afluencia. El objetivo: que los consumidores vivan la promesa y confirmen que Lala Griego no solo cumple, sino que supera expectativas de sabor.

Con este lanzamiento, Lala consolida su evolución dentro de una de las categorías con mayor potencial del mercado, apostando por una combinación poderosa de yogurt griego: nutrición real, una nueva manera de disfrutar la proteína y una narrativa que conecta con la vida actual de las personas. Porque hoy, la proteína ya no se sufre. Se disfruta. Y cuando sabe así... es para chuparse los dedos.

