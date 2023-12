Las mejores cinco recetas de cocina que nos dejó el 2023

El fin de año está por llegar, es momento de hacer el recuento de las mejores cosas que sucedieron en este 2023, un ejemplo imperdible de ello es la gastronomía mexicana que sin importar la fecha, la receta o la región siguen marcando huella en el mundo, por eso, te traemos las cinco mejores recetas de cocina que nos dejó este año.

TE PUEDE INTERESAR: Galletas de tres ingredientes, recién salidas de la despensa

Estas cinco recetas fueron reconocidas por el conteo 50 Best Steet Foods in the World 2023, en el que la comida de la República Mexicana sorprendió con 9 platillos, estos fueron: Cochinita Pibil, Tacos al carbón, Tacos al pastor, Gringas, Tacos de carne asada, Tacos gobernador, Esquites, Carnitas y Tacos en general; para rendirles honor a estas delicias mexicanas, traemos cinco recetas de estas nueve.

LAS MEJORES CINCO RECETAS MEXICANAS DEL 2023