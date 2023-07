Mientras caminaba de regreso de las marchas LGBTTTIQ+ en el centro de Saltillo, la celebración se oscureció. Me acosaron y le gritaron a mi cuerpo, la bandera colgada como capa no bastó para frenar la embestida de realidad. Una amiga sufrió acoso durante el trayecto a su casa y también se la rayaron a un conocido que celebraba en la calle. Ciudadanos en directo agrediendo(nos) en pleno 2023. En serio, ¿qué nos deja el mes del orgullo?

Terminó junio y no somos un switch que prende o apaga a conveniencia; es más, si me dan la opción no me apagaría. ¿Adiós cara en alto, marchas y representación? No lo creo. Porque me había tocado vivirlo al otro lado de la pantalla, desde el área Digital de este medio, donde observamos conversaciones, desde donde vimos cómo un cambio de avatar nos ‘costó’ seguidores en Facebook la primera semana, -aunque en otras redes sociales no, al contrario-, desde donde algunos contenidos relacionados recibieron odio.

Estas letras son una puerta para observar el otro lado de la pantalla, el lado de quienes generamos contenido, difundimos historias, observamos reacciones, mensajes y debates colectivos.

ME DIVIERTE

Internamente optamos por escuchar, leer diferentes posturas y monitorear debates, esa delgada línea entre borrar o no borrar comentarios en las publicaciones de redes sociales, mientras no escalaran de nivel. En las reacciones por el cambio de avatar imperaron los “me divierte”, vinieron algunas quejas y después algunos unfollow.

Antes de ajustar el avatar nos aseguramos de ordenar el mayor volumen de coberturas realizadas sobre derechos locales LGBTTTIQ+, contenido de entretenimiento, cobertura de la comunidad y contenido sobre diversidad se concentrara en un solo lugar; blindar la visibilidad general y no algo parcial. Notamos que en este último año en general la cobertura ha incrementado y una invitación a leer.

“TAN BONITO QUE ERA SALTILLO SIN GENTE RARA O LOCA”

Junio del 2023 trajo una serie de eventos públicos en la ciudad, el Comité Orgullo y Diversidad Saltillo organizó eventos públicos y gratuitos.

Por un lado, la ciudad vivió inclusión en negocios locales, una exposición de arte Queer en la Academia Interamericana de Derechos Humanos, se organizó un baile con fara fara y banderas gay en una plaza tradicionalmente concurrida por personas de la tercera edad.