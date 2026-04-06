¿Los refrescos light son peores que la cerveza? Esto es lo ideal para personas con hígado graso

+ Seguir en Seguir en Google
Vida
/ 6 abril 2026
    ¿Los refrescos light son peores que la cerveza? Esto es lo ideal para personas con hígado graso
    En temporada de calor y vacaciones, el consumo de bebidas refrescantes y alcohólicas suele aumentar VANGUARDIA

Conoce las recomendaciones que mejorarán tu salud si estás diagnosticado con hígado graso

En temporada de calor y vacaciones, el consumo de bebidas refrescantes y alcohólicas suele aumentar. Entre las opciones más comunes están los refrescos light —percibidos universalmente como “menos dañinos”— y la cerveza, una de las bebidas más populares en reuniones y viajes.

Sin embargo, para las personas con hígado graso, elegir entre una u otra no es un asunto trivial. Esta condición, cada vez más frecuente, implica acumulación de grasa en el hígado y puede evolucionar hacia problemas más serios si no se controla adecuadamente.

https://vanguardia.com.mx/vida/bienestar/que-es-lo-que-hace-envejecer-mas-al-ser-humano-un-experto-da-la-respuesta-NA19807183

La pregunta es directa: ¿Qué perjudica más, un refresco light o una cerveza? La respuesta, desde la evidencia científica, no es tan simple como parece y depende de varios factores metabólicos.

¿QUÉ PASA EN EL CUERPO CON EL HÍGADO GRASO?

El hígado graso, conocido médicamente como esteatosis hepática, ocurre cuando las células hepáticas acumulan triglicéridos en exceso. Esta condición puede estar relacionada con obesidad, resistencia a la insulina, mala alimentación y consumo de alcohol.

En etapas iniciales, puede no presentar síntomas, pero con el tiempo puede progresar a inflamación (esteatohepatitis), fibrosis e incluso cirrosis. Por ello, el control de la dieta y las bebidas es un componente central en su manejo.

El hígado cumple funciones clave en el metabolismo: procesa grasas, azúcares, alcohol y toxinas. Cuando se sobrecarga, su capacidad de regulación disminuye, lo que agrava la acumulación de grasa y el daño celular.

REFRESCOS LIGHT: ¿REALMENTE SON INOFENSIVOS?

Los refrescos light o “sin azúcar” contienen edulcorantes artificiales en lugar de azúcares añadidos. Esto reduce significativamente su aporte calórico, lo que en principio parecería una ventaja para personas con hígado graso.

https://vanguardia.com.mx/vida/la-menopausia-el-secreto-a-voces-de-las-mujeres-KM19735294

Sin embargo, diversos estudios han señalado que el consumo frecuente de estos edulcorantes puede alterar la microbiota intestinal y afectar la sensibilidad a la insulina. Estos cambios metabólicos están vinculados indirectamente con la acumulación de grasa en el hígado.

Además, aunque no contienen azúcar, estas bebidas no aportan nutrientes y pueden reforzar hábitos de consumo poco saludables. Aun así, en términos estrictos, su impacto sobre el hígado suele ser menor que el de bebidas alcohólicas cuando se consumen de forma moderada.

CERVEZA: EL IMPACTO DIRECTO DEL ALCOHOL EN EL HÍGADO

La cerveza contiene alcohol: una sustancia que el hígado debe metabolizar prioritariamente. Este proceso genera compuestos como el acetaldehído, que son tóxicos y pueden dañar las células hepáticas.

En personas con hígado graso, el consumo de alcohol —incluso en cantidades moderadas— puede acelerar la progresión de la enfermedad. La evidencia científica es consistente en señalar que el alcohol es un factor de riesgo directo para el deterioro hepático.

A diferencia de los refrescos light, cuyo impacto es más indirecto y debatido, la cerveza tiene un efecto claro y comprobado sobre el hígado. Por ello, muchas guías médicas recomiendan evitar o limitar al máximo el consumo de alcohol en pacientes con esta condición.

AL FINAL... ¿QUÉ ES MEJOR?

Aunque los refrescos light no son una opción saludable ideal, la evidencia apunta a que la cerveza resulta más perjudicial para las personas con hígado graso debido a su contenido de alcohol y su impacto directo en el órgano. En el contexto de vacaciones, donde las decisiones de consumo aumentan, optar por alternativas más seguras —como agua o bebidas naturales sin azúcar— puede marcar una diferencia significativa en la salud hepática.

https://vanguardia.com.mx/vida/varices-sin-bisturi-nuevas-tecnicas-no-invasivas-AK19757052

Entre otras recomendaciones para cuidar tu bienestar, están:

1. Alimentación: Reduce los azúcares simples, limita las harinas refinadas, prioriza las grasas saludables, aumenta la fibra y evita alimentos ultraprocesados.

2. Actividad física: Al menos 150 minutos de ejercicio a la semana ayudará a marcar una diferencia en tu salud física. Puedes combinar el cardio y la fuerza. Es crucial evitar el sedentarismo prolongado.

3. Control del peso: Bajar entre el 5 por ciento y el 10 por ciento del peso corporal puede reducir significativamente la grasa en el hígado. Asimismo, es importante evitar las dietas extremas, ya que la rápida pérdida de peso también es un factor de riesgo. En cualquier caso, la consistencia y no la velocidad es lo primordial.

4. Uso responsable de medicamentos: Evitar la automedicación es relevante, ya que siempre se recomienda acudir con un especialista que, tras un diagnóstico correcto, te sugiera que fármacos debes tomar y cuáles productos naturales ayudarán a tu bienestar.

5. Considera los hábitos complementarios: Entre ellos está el dormir bien, de 7 a 8 horas diarias, para ayudar a regular tu metabolismo; reducir el estrés, ya que el cortisol elevado puede influir en la acumulación de grasas; mantener horarios regulares de comida y evitar ayunos prolongados sin supervisión.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Cerveza
Enfermedades
Salud

Sara Navarrete

Sara Navarrete

Editora Web de Breaking News y Trends en el equipo de Estrategia Digital.

Apasionada y fiel amante de los gatos, la música y los buenos momentos; miembro de la comunidad LGBT+.

Tengo especial interés en temáticas sociales y activismo. Disfruto de la literatura; escribo cuento, crónica y un poco de poesía.

Certificada por el Fondo de Cultura Económica para impartir talleres y clubes de difusión cultural y literatura.

Licenciada en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila.

Actualmente desarrollo una investigación sobre la violencia de género en comunidades migrantes.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Normas morenistas

Normas morenistas
true

Partidos ricos en un país de pobres
true

POLITICÓN: Pensiones doradas, la reforma que el Congreso de Coahuila prefiere ignorar
El Ayuntamiento de Saltillo analizará medidas para mantener las calles limpias y asegurar la continuidad del programa de bacheo.

Continúa Saltillo plan de pavimentación pese al alza de asfalto; proponen medidas contra ‘cochinones’
Aunque el primer cuadro de la ciudad registró afluencia durante la Semana Mayor, el repunte en ventas se concentró principalmente en giros restauranteros.

Ventas en el Centro Histórico de Saltillo no alcanzan proyección de Semana Santa
Ángela Ruiz y Ana Paula Vázquez encabezan la presencia coahuilense en la Copa del Mundo que inicia en Puebla.

Coahuila tira sus primeras flechas: inicia este martes la Copa del Mundo de tiro con arco en Puebla
Donald Trump lanzó una fuerte advertencia a Irán a través de sus redes sociales el domingo de Pascua.

Trump se muestra envalentonado por un rescate exitoso
La estrategia de la CIA para localizar y extraer al oficial de sistemas de armamento desaparecido tras el derribo de su F-15E.

Cómo ayudó la CIA a localizar a un aviador de EU escondido en Irán