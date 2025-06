Manzana San Juan: La joya de Arteaga que transforma la cocina

Se le conoce como manzana de San Juan o Sanjuanera, ya que su tiempo de cosecha es precisamente el 25 de junio, festividad de San Juan.

Esta manzana, que se adaptó perfectamente al clima de Arteaga, tiene las siguientes características:

- Suelen ser de tamaño medio, con piel fina y delicada.

- Existen dos variedades: verdes, con piel lisa de color verde amarillento; y rojas, con piel rojiza y manchas blancas.

- Son jugosas y dulces, con un toque ácido, lo que las hace ideales para comer crudas.

- También se pueden utilizar en diversas preparaciones: cocidas, asadas, en compota, mermelada o para acompañar platillos dulces o salados.

Cuando recién llegué a Saltillo, lo primero que me preguntaron fue:

—¿Te gustan las manzanas?

Yo, orgullosa del origen de mi familia en Casas Grandes, Chihuahua, respondí:

—¡Claro que sí!

Al ver las manzanas pequeñas y sus tonos, me intrigó su sabor. ¡Qué maravilla de manzana! No tiene la acidez de la Granny Smith, tiene unas notas muy similares a la Pink Lady. Su textura es suave y jugosa, su aroma es delicioso, y algo que también me llamó la atención fue cómo, siendo una manzana un tanto suave, mantiene su estructura en estofados y pays.

¡WOW! Qué magnífica manzana.

En México se cultivan diversas variedades de manzana, destacando Golden Delicious, Red Delicious y Criolla. También se producen Anna, Gala, Red Chief, Rome Beauty, Starking, Starking Delicious y Top Red, entre otras. Las Golden Delicious y Red Delicious son las más comunes y populares en el mercado mexicano.

¿Qué beneficios nos aporta la manzana San Juan?

La manzana San Juan ofrece una amplia gama de beneficios para la salud. Estos incluyen la mejora del sistema digestivo, la regulación del colesterol, la prevención de enfermedades cardiovasculares y la promoción de la salud cerebral. Además, es una excelente fuente de vitaminas y minerales, lo que contribuye a la salud general del cuerpo.

No solo es su sabor y textura lo que nos ofrece: sus usos en la gastronomía mexicana son innumerables. Tanto en recetas dulces como saladas, permite crear platillos tradicionales, regionales, contemporáneos y originales.