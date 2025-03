¿Me pueden atender en el IMSS si no tengo seguro social?

El IMSS-BIENESTAR es un programa creado por el gobierno mexicano para brindar atención médica gratuita a personas que no están afiliadas al sistema del IMSS. Este programa, que sustituye al extinto Seguro Popular, permite que la población que no cuenta con seguridad social reciba atención médica integral. La oferta de servicios incluye consultas médicas, medicamentos, cirugías, y estudios, todo de manera gratuita.

Si no cuentas con seguro social y te preguntas si puedes acceder a los servicios médicos del IMSS, la respuesta es sí. Gracias a una nueva disposición del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), ahora cualquier persona, independientemente de su situación laboral o afiliación previa, puede recibir atención médica en el IMSS-BIENESTAR. Este programa representa una oportunidad importante para millones de mexicanos que antes no tenían acceso a servicios médicos gratuitos.

A partir de la implementación de este programa, cualquier persona residente en México puede acceder a los servicios de salud del IMSS-BIENESTAR, sin importar si tiene o no seguro social. Esto es un cambio significativo, ya que se permite que aquellos sin afiliación previa al IMSS o algún otro sistema de salud, reciban atención médica básica y especializada de manera gratuita.

Una vez registrado, podrás acceder a una amplia gama de servicios médicos gratuitos, que incluyen:

1. Consultas médicas generales y especializadas.

2. Medicamentos gratuitos en caso de prescripción.

3. Cirugías y procedimientos médicos.

4. Estudios médicos como análisis de laboratorio y radiografías.

Si no cuentas con seguro social, no te preocupes, ahora puedes acceder a los servicios médicos del IMSS-BIENESTAR de manera gratuita. Este programa es una excelente opción para quienes no tienen acceso a otra forma de atención médica, brindando cobertura en 23 estados de México. Solo necesitas registrarte en línea para poder recibir consultas, medicamentos, cirugías y otros servicios médicos sin costo alguno.

Para más detalles sobre cómo acceder a este beneficio, consulta el sitio web del IMSS-BIENESTAR y asegúrate de completar tu registro para comenzar a recibir atención médica gratuita.