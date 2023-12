Nueve predicciones sobre cómo nos alimentaremos en 2024

No me interesan las modas pasajeras o lo que reemplazará a las tendencias actuales. En cambio, estudio pequeños datos culturales, mediáticos y económicos y observo cómo surgen las tendencias.

“Será el año del trigo sarraceno” , dijo Cathy Strange, embajadora de la cultura alimentaria de Whole Foods Market. Durante un reciente viaje a Noruega, probó una terrina de foie gras con una capa crujiente de trigo sarraceno. En Nueva York, el trigo sarraceno es el protagonista en el chocolate caliente y en el recubrimiento del rape aderezado con vinagreta de curri. Se mezcla con especias de chai o vainilla y se convierte en bebidas. Para los que tienen en cuenta el clima y la salud, el trigo sarraceno es un excelente cultivo de cobertura y es rico en proteínas y fibra. Por supuesto, los entusiastas de los fideos de soba y los blinis no están sorprendidos.

Sorber la cena

¿Pensaste que los martinis de expreso eran especiales? Los cócteles con sabor a comida tienen algo que decir. A través de la magia del lavado de grasa, la clarificación y las infusiones, las bebidas con mucho umami que saben a platos específicos proliferarán a medida que nuestro paladar colectivo pasa de lo superdulce a lo salado. Ya en Nueva York se puede pedir un cóctel que sabe a ensalada Waldorf en Double Chicken Please o un Caprese martini en Jac’s on Bond. ¿O preferirías una bebida de ensalada de carne tailandesa del Savory Project en Hong Kong o un cóctel Everything Everywhere con gin infusionado de salmón ahumado, vermut y salmuera de alcaparras acentuada con especias de bagel de Anvil Pub and Grill en Birmingham, Alabama?

Veracidad ante todo

La preocupación por lo que implica crear alimentos a partir de métodos de procesamiento elaborados explotará. “Ultraprocesado” continuará creciendo como una expresión sobre alimentos tóxicos, según un informe de tendencias globales de alimentos y bebidas de Mintel para 2024. La fermentación natural, los aceites prensados en frío, las hamburguesas de nueces y legumbres y los ingredientes clásicos como la mantequilla y la crema tendrán más notoriedad. Consecuencia: las descripciones de los ingredientes serán más claras y detalladas (en lugar de “cítrico picante”, podrías ver “toronja y habanero”) e incluirán más verificación de referencias de biodiversidad, pero no de una manera delicada de la granja a la mesa. “No siempre tiene que ser tan meritorio”, dijo Lancaster.

Picante complejo

El picante pasará de ser intenso a ser matizado y multidimensional, combinándose con sabores dulces y ácidos o siendo obtenido a partir de mezclar sabores de diferentes ajíes o chiles de diferentes partes del mundo. “No se trata simplemente del chile fantasma que te ataca”, dijo Strange. “Se trata más de la complejidad y de lo que puedes crear con ella”.

Tecnología del año (tal vez)

La inteligencia artificial será parte importante de la conversación, aunque muchos en el negocio de la comida están tan escépticos sobre el bombo publicitario como ante los token no fungible. Algunos de los cambios que la IA podría acarrear no serán evidentes para los consumidores, como cadenas de suministro más ajustadas, reducción de desperdicios de alimentos en cocinas grandes y técnicas de agricultura de precisión. Pero otros sí, como nuevas formas de ahorrar tiempo en la cocina o hacer que comer fuera sea más agradable. Un sistema impulsado por IA, por ejemplo, podría permitir que un mesero simplemente converse con un comensal y envíe el pedido mejorado con información sobre las preferencias del cliente a la cocina con IA de voz y un auricular, dijo Simon de Montfort Walker, vicepresidente ejecutivo y director general de Oracle Food and Beverage & Central Industry Solutions.

Florales

El experto en color Pantone declaró el peach fuzz, o durazno aterciopelado, como el color del año, y varios pronosticadores de comida siguieron y avalaron al melocotón como el sabor del año. Otros dicen que sabores como la flor de cerezo y la violeta dominarán. Las flores silvestres abundarán. Se trata de ligereza, feminidad y nuevas métricas que incluyen amabilidad, altruismo y cooperación. Consideremos el atractivo viral del hwachae, con fruta fresca, leche de fresa y Sprite sobre hielo.