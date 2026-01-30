Orientación vocacional: fundamental en todos los niveles educativos

Abordar el tema de la orientación vocacional no es hablar únicamente de elegir una carrera universitaria. Se trata de acompañar a las personas, desde edades tempranas, en el proceso de conocerse, reconocer sus habilidades, intereses, valores y posibilidades reales dentro de un contexto social y laboral cambiante. La figura del orientador vocacional se vuelve clave en todos los niveles educativos porque ayuda a transformar la incertidumbre en decisiones informadas y conscientes. ORIENTAR POR NIVELES En la educación básica, la orientación vocacional cumple una función formativa más que decisiva. No se trata de que niñas y niños definan “qué quieren ser”, sino de que empiecen a identificar lo que disfrutan, cómo aprenden, qué actividades les generan curiosidad y cuáles fortalecen su autoestima. Un orientador vocacional en esta etapa siembra bases sólidas de autoconocimiento, evita etiquetas tempranas y fomenta una visión abierta sobre el aprendizaje y el futuro.

Durante la educación media, la orientación vocacional se vuelve un punto de inflexión. Es aquí donde aparecen las primeras presiones sociales, familiares y económicas sobre la elección de carrera. El orientador vocacional ayuda a poner orden en ese ruido externo, brindando información clara sobre opciones educativas, campos laborales, habilidades requeridas y realidades del mercado. Su acompañamiento reduce la deserción escolar, la elección impulsiva de carreras y la frustración académica.