Osmar Olvera gana oro histórico en trampolín 3m en el Mundial de Singapur 2025

Cuatro medallas en un solo campeonato

Este oro es la culminación de una destacada participación, ya que Olvera también obtuvo tres medallas de plata en otras pruebas: clavados sincronizados, equipo mixto y trampolín de un metro. Con estas preseas, suma cuatro medallas en el Mundial, consolidándose como una de las figuras más prometedoras de los clavados mexicanos.

Tras conquistar el oro, Osmar agradeció emocionado a todos los que siguieron su competencia desde casa.

“Gracias a toda esa gente que me apoyó, a todo México que se desveló para echarme porras, gracias por mandar las mejores de las vibras; a los que no, [quiero] decirles que apoyen, que México no es solo futbol”, manifestó.

También reconoció el trabajo de su entrenadora y el respaldo institucional:

“Sin duda, si no fuera por ella, no tendría este nivel. Quiero agradecer a la Conade por su apoyo”, dijo refiriéndose a Ma Jin, su entrenadora, y a la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE).

“El nuevo ciclo rumbo a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles apenas empieza y está empezando de una gran manera”, reconoció Olvera.

Reconocimiento nacional

La CONADE (Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte) celebró su hazaña a través de redes sociales, reconociendo su disciplina y talento.

“El medallista olímpico Osmar Olvera logra el sitio de honor en la final varonil de trampolín 3m, tras cosechar 529.55 puntos, en el Mundial de Deportes Acuáticos Singapur 2025”, compartió la institución.

Osmar Olvera representa una nueva generación de atletas que elevan el nombre de México a nivel internacional. Su logro es un reflejo de constancia, preparación y entrega total, dejando claro que el futuro de los deportes acuáticos en el país está en excelentes manos.