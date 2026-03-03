Pensión Bienestar: Conoce la razón por la que no habrá pago el 16 de marzo

Millones de beneficiarios de los Programas para el Bienestar recibirán su apoyo correspondiente al bimestre marzo-abril de 2026 durante este mes. Sin embargo, el calendario oficial contempla una pausa importante: el próximo lunes 16 de marzo no se realizarán depósitos en las tarjetas del Banco del Bienestar ni en otras instituciones financieras. La medida ha generado dudas entre las y los derechohabientes, por lo que es clave entender el motivo y qué sucederá después.

¿Por qué se suspende el pago el 16 de marzo?

La suspensión temporal de los depósitos de la Pensión Bienestar se debe a que el 16 de marzo es día festivo oficial en México. De acuerdo con la Ley Federal del Trabajo, el natalicio de Benito Juárez (que se conmemora el 21 de marzo) se recorre al tercer lunes del mes para formar un puente vacacional. Esto implica que las instituciones bancarias no operan ese día.

La Secretaría del Bienestar, encabezada por Ariadna Montiel Reyes, confirmó que durante esa jornada no habrá dispersión de recursos. Como ocurre en cada bimestre, los pagos se realizan de forma escalonada, según la letra inicial del primer apellido de las personas beneficiarias. El calendario oficial ya fue publicado y contempla la pausa del lunes.

Es importante destacar que no se trata de una cancelación ni de un retraso extraordinario. Simplemente, el sistema bancario suspende operaciones por el día festivo, por lo que los depósitos se reanudarán con normalidad el martes 17 de marzo, respetando el orden previamente establecido.