Pensión Bienestar: Conoce la razón por la que no habrá pago el 16 de marzo
El depósito se pausará por día festivo oficial en México.
Millones de beneficiarios de los Programas para el Bienestar recibirán su apoyo correspondiente al bimestre marzo-abril de 2026 durante este mes. Sin embargo, el calendario oficial contempla una pausa importante: el próximo lunes 16 de marzo no se realizarán depósitos en las tarjetas del Banco del Bienestar ni en otras instituciones financieras. La medida ha generado dudas entre las y los derechohabientes, por lo que es clave entender el motivo y qué sucederá después.
¿Por qué se suspende el pago el 16 de marzo?
La suspensión temporal de los depósitos de la Pensión Bienestar se debe a que el 16 de marzo es día festivo oficial en México. De acuerdo con la Ley Federal del Trabajo, el natalicio de Benito Juárez (que se conmemora el 21 de marzo) se recorre al tercer lunes del mes para formar un puente vacacional. Esto implica que las instituciones bancarias no operan ese día.
La Secretaría del Bienestar, encabezada por Ariadna Montiel Reyes, confirmó que durante esa jornada no habrá dispersión de recursos. Como ocurre en cada bimestre, los pagos se realizan de forma escalonada, según la letra inicial del primer apellido de las personas beneficiarias. El calendario oficial ya fue publicado y contempla la pausa del lunes.
Es importante destacar que no se trata de una cancelación ni de un retraso extraordinario. Simplemente, el sistema bancario suspende operaciones por el día festivo, por lo que los depósitos se reanudarán con normalidad el martes 17 de marzo, respetando el orden previamente establecido.
¿Quiénes reciben el pago en marzo-abril?
Durante este bimestre, los apoyos económicos corresponden a los siguientes programas sociales federales:
- Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores
- Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad
- Pensión Mujeres Bienestar
- Programa de Apoyo para Hijos de Madres Trabajadoras
Millones de personas en todo el país dependen de estos recursos para cubrir gastos básicos como alimentación, medicamentos y servicios.
¿De cuánto es el pago en 2026?
Para este año, los montos bimestrales registraron un incremento respecto a 2025, con el objetivo de mantener su poder adquisitivo frente a la inflación. Las cantidades vigentes son:
- Adultos mayores: 6,400 pesos
- Mujeres Bienestar: 3,100 pesos
- Personas con discapacidad: 3,300 pesos
- Madres trabajadoras: 1,650 pesos
Estos depósitos se realizan directamente en la tarjeta del Banco del Bienestar, lo que permite a las personas beneficiarias retirar el dinero o utilizarlo en establecimientos autorizados.
Recomendación para beneficiarios
Si tu fecha de pago coincide con el 16 de marzo, no es necesario realizar ningún trámite adicional. El depósito se efectuará al día siguiente hábil conforme al calendario oficial. Para evitar confusiones, se recomienda consultar únicamente los canales oficiales de la Secretaría del Bienestar y verificar la letra inicial del primer apellido para conocer la fecha exacta de dispersión.
La pausa del 16 de marzo es temporal y forma parte del calendario habitual de operaciones bancarias en días festivos.