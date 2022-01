¿Problemas para arrojar flemas? Esto puede ayudarte

Escupir las flemas y no tragarlas. Cuando las flemas suben por la garganta, es común que lleguen a la boca, por lo que lo más recomendable es expulsarlas y no ingerirlas.

Buscar medicamentos expectorantes que se especialicen en arrojar las flemas, esto puede ser mediante la tos. En este punto es importante verificar que los medicamentos no contengan descongestionantes, pues las flemas no serán arrojadas, aunque sí se mejorará la respiración.

Otra forma de hacer que las flemas salgan, es colocando un paño tibio sobre la frente. Esto, además de dar alivio, facilitará que la mucosidad baje por la garganta o nariz.

En conclusión, las flemas suelen aparecer en enfermedades que siguen un curso natural de recuperación, pero que al ser expulsadas facilitan el tratamiento y bienestar del paciente.

*Con información de US National Library of Medicine National Institutes of Health, American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine, Vicks VapoRub.