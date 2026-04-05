¿Puede un perfume realmente hacerte más atractivo?

El olor puede condicionar la primera impresión que una persona causa en su entorno, y algunas notas y matices van íntimamente ligados a la seducción. Tras años en los que el mercado de perfumes quedaba eclipsado por fragancias con feromonas, a las que se les atribuía el poder de atraer mediante el olfato, las estelas ‘sexys’ vuelven al mercado. “El olor que desprende una persona es importante, ya que construye una percepción que va más allá de lo visual o lo verbal”, plantea Mylène Thioux, perfumista experta de Equivalenza. Para ella, “sin conocer a una persona, lo primero que percibes es lo más evidente: cómo viste, cómo se comunica con su entorno o incluso cómo huele”.

Los aromas agradables influyen en cómo percibimos el atractivo, la confianza y la simpatía de los demás, incluso antes de conocer su personalidad, y mientras existen algunas notas frescas que transmiten calma o armonía también existen otras a las que se les atribuye la capacidad de cautivar. PRIMERA IMPRESIÓN: MÁS ALLÁ DE LO VISUAL Los seres humanos configuran juicios sobre los demás en cuestión de segundos. Diversos estudios sugieren que los olores agradables pueden modificar la percepción de rasgos como atractivo, confianza o simpatía, incluso antes de entablar una conversación. Esta interacción entre olfato y juicio social se ha convertido en un foco de interés para investigadores de comportamiento y comunicación no verbal. La conexión entre aroma y percepción trasciende lo sensorial: activa áreas del cerebro relacionadas con emociones, recompensa y memoria, moldeando juicios inmediatos sobre una persona. En ese enunciado late una idea clave: el aroma no es accesorio, es parte de nuestro código comunicativo no verbal, ligado a memoria y emoción. La evidencia científica muestra que los olores agradables pueden hacer que los rostros de otros nos parezcan más atractivos, confiables o incluso más femeninos o masculinos, según el caso.

APLICACIÓN Y CONTEXTO: CUATRO CLAVES PARA POTENCIAR EL EFECTO Mylène Thioux recomienda cuatro estrategias para que el perfume cumpla su función de atracción: 1. Puntos estratégicos de aplicación. Aplicar en zonas cálidas como nuca, detrás de las rodillas y escote, además de las muñecas, para crear una estela atractiva. 2. Hidratación previa de la piel. La fijación de las notas depende de la humedad de la piel. Una crema ligera o aceite neutro permite que el aroma se libere de manera gradual. 3. “Hora de oro” del perfume. Aplicar 20 minutos antes de un encuentro social para que las notas medias y de fondo se mezclen con la química corporal. 4. Actitud y presencia. Una postura abierta, sonrisa y lenguaje corporal seguro refuerzan el efecto del aroma, combinando percepción olfativa y comunicación no verbal. CIENCIA Y ATRACCIÓN: QUÉ DICE LA INVESTIGACIÓN La relación entre aroma y percepción social no proviene de anécdotas aisladas. Investigaciones recientes apuntan a mecanismos biológicos concretos: - El sistema olfativo está estrechamente conectado con el sistema límbico, responsable de emociones y recuerdos. - Los olores agradables pueden aumentar la percepción de rasgos positivos en comparación con entornos sin aroma. - Aunque conceptos como “feromonas” humanas siguen siendo debatidos, nuestro cerebro interpreta los olores como parte de la experiencia social global.

Estos hallazgos sugieren que, aunque un perfume no puede garantizar atracción, sí puede crear un contexto perceptivo favorable. ¿Y LAS POLÉMICAS FEROMONAS? En el debate sobre los perfumes con feromonas existe una mezcla de interés científico, marketing y percepción subjetiva. Aunque estos productos se promocionan como capaces de “aumentar la atracción”, la evidencia científica actual es débil e inconclusa. La mayoría de estudios serios no han demostrado de forma fiable que las fragancias con compuestos etiquetados como feromonas provoquen automáticamente una mayor atracción o cambios de comportamiento sexual en humanos, como ocurre en algunos animales, y muchos expertos consideran que sus efectos reales, si los hay, son muy sutiles y contextuales.

Gran parte de la percepción de eficacia atribuida a este tipo de perfumes podría deberse más al efecto placebo y a la mejora de la confianza personal que a una acción directa de las feromonas en el cerebro de quien nos percibe. La fragancia en sí, con notas agradables como almizcle, ámbar o vainilla, puede influir en la forma en que nos sentimos y nos comportamos socialmente, lo que a su vez puede modificar cómo nos perciben los demás. Esta interacción entre aroma, emoción y comportamiento sugiere que, aunque no exista una prueba científica sólida de que las feromonas sintéticas hagan a alguien más atractivo per se, el uso de una fragancia que potencie la presencia personal puede tener un impacto indirecto en la percepción social. La química corporal individual también es determinante. El mismo perfume puede oler diferente según pH, temperatura o aceites cutáneos, creando una “firma aromática” única, que puede asociarse inconscientemente a confianza, cuidado personal y atractivo. La evidencia científica indica que los olores agradables pueden mejorar la percepción social y reforzar la primera impresión. Aunque no existe una fragancia que transforme la apariencia física o la personalidad, su correcta elección y aplicación puede potenciar rasgos positivos, reforzar la confianza y aumentar la percepción de atractivo. EFE REPORTAJES | Por María Muñoz Rivera

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