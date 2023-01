¿Qué es el ayuno intermitente?... así es la nueva dieta que podría revertir la diabetes, según estudio

¿Alguna vez has escuchado hablar sobre el ayuno intermitente?, si la respuesta es sí, seguramente sabes que tiene una larga lista de pros y contras por parte de los expertos por sus posibles consecuencias negativas para la salud o al menos eso se creyó por los últimos años y es que nueva evidencia ha demostrado que podría no ser una mala alternativa, en especial para pacientes diabéticos. De acuerdo con un nuevo estudio, este régimen alimenticio incluso podría llegar a causar remisión en la diabetes; sin embargo, la medida tiene que tomarse con cautela antes de ponerla en práctica.

Los hallazgos se dieron a conocer en un estudio publicado el pasado mes de diciembre en The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism para el que se realizó un ensayo controlado aleatorio en 36 personas con diabetes tipo 2 que fueron sometidas al ayuno intermitente, mismo que tendría resultados favorecedores para los pacientes con esta enfermedad, pero del que aún hace falta una mayor investigación. El interés, explican los autores, viene por la gran popularidad de este tipo de alimentación que consiste en:

• Alternar periodos de ayuno y alimentación

• Una restricción del consumo de calorías

• Beber en pocas cantidades bebidas bajas en calorías como el café o el té

• Además ayuda a quemar grasa y bajar de peso

¿Qué es el ayuno intermitente?

Antes de empezar, vamos a recordar el concepto. En realidad, es algo que hacemos de forma natural: ayunar es decir, no comer nada? durante un periodo prolongado de tiempo, que hasta ahora hemos limitado siempre a la franja horaria que va desde la cena hasta el desayuno del día siguiente. Pero en el caso del ayuno intermitente, se propone ampliar el rasgo de horas de no ingesta y elevarlo, por ejemplo, a 16:8, uno de los métodos más eficientes. Es decir, pasar 16 horas sin comer (sí se permite beber agua, café o té) y después ocho horas volviendo a tomar alimentos.

En rasgos generales, el ayuno intermitente te permite comer prácticamente lo que quieras durante los horarios establecidos, pero lo lógico es optar por alimentos saludables: el ayuno intermitente no se debe usar como excusa para después poder darse un atracón a procesados, porque entonces nada tendría sentido.

¿Qué se sabe de esta alimentación en pacientes con diabetes?

Para la investigación de la Universidad Agrícola de Hunan en China participaron participaron personas con edades entre los 38 y 72 años diagnosticados con diabetes tipo 2 y con uno a 10 años portando la enfermedad, entre otros factores como la masa corporal y su tratamiento para evitar la larga lista de complicaciones de salud. Los participantes suspendieron su medicación y comenzaron a seguir esta forma de alimentación en la que se evita el consumo de alimentos por periodos de hasta 24 horas, en los casos más extremos, y los resultados demostraron que en menos de un año es posible la remisión.

La principal razón, explican los investigadores, es que a diferencia de lo que se cree la diabetes no es una enfermedad para toda la vida, sino que cambios en el estilo de vida son ideales para revertirla, siempre y cuando se cumplan el pie de la letra como es el mantener una dieta balanceada y bajar de peso. “La remisión de la diabetes es posible si los pacientes pierden peso cambiando su dieta y sus hábitos de ejercicio”, precisó el doctor Dongbo Liu, de la Universidad Agrícola de Hunan en China.

Por supuesto, el seguimiento médico es indispensable, pues como adelantábamos hay personas que se someten al ayuno intermitente hasta por 24 horas y para este estudio los periodos no fueron tan alargados. De acuerdo con los detalles, bastó con tener horarios controlados por cinco días para que cada uno de los participantes consumiera 840 kilocalorías; mientras que por 10 días la alimentación se mantenía de forma convencional. Así hasta completar el periodo de tres meses que duró el ensayo.

Además, el autor añade que el ayuno intermitente, también conocido como terapia de nutrición médica china (CMNT), ha demostrado revertir la enfermedad o al menos la del tipo dos y con ello ayudar a millones de personas de todo el mundo que la padecen y que además corren el riesgo de sufrir una larga lista de problemas de salud. Para su ensayo los participantes se sometieron a este régimen alimenticio por tres meses y al menos el 55 por ciento logró una remisión de la diabetes.

Entre los descubrimientos más sorprendentes y que podrían poner el ayuno intermitente como un tratamiento más de la diabetes señalan que incluso controla los principales problemas en la salud de las personas diabéticas como es el caso de la glucosa alta, pues luego de dejar atrás los tratamientos siguiendo esta dieta se encontró que el promedio de azúcar en la sangre se redujo significativamente hasta en un 6,5 por ciento y por lo tanto reducir su medicación un año después de mantener un estilo de vida como este.

Por otro lado, es importante señalar que después de tres meses de seguimiento los pacientes de este estudio mantuvieron esta dieta hasta lograr la remisión completa. Sobre ello, los resultados destacan que para conseguir este efecto no es necesario tener poco tiempo de haber recibido el diagnóstico, pues al menos el 65 por ciento de las personas que participaron en el ensayo tenían entre seis y diez años con la enfermedad.

Un artículo publicado en Medical News Today también detalla que existen otros beneficios del desayuno intermitente en pacientes con diabetes tipo 2 y entre los que se incluyen las recomendaciones generales de los médicos cuando una persona recibe el diagnóstico.

• Perder peso

• Mejora la sensibilidad a la insulina

• Los niveles de la glucosa en la sangre se normalizan

Sin embargo, algo que no se menciona en el estudio de la Universidad Agrícola de Hunan y que recupera el medio antes señalado son los efectos secundarios o síntomas que los diabéticos pueden presentar al apostar por este régimen alimenticio y es que la afección “puede aumentar el riesgo de experimentar muchos eventos adversos” como es el caso de los mareos, náuseas, insomnio, caídas, migrañas y dolores de hambre excesivos.

Es por ello y por una larga de posibles consecuencias a la salud que las personas con diabetes deben de consultar a su médico antes de realizar cambios en la alimentación para que de esta forma un profesional determine si es o no seguro para el paciente. Asimismo, es fundamental recordar que aunque se entra en una remisión, existe el riesgo que la enfermedad se vuelva a presentar en un futuro.

Ayuno intermitente: ¿dieta para perder peso?

Ahora bien, ¿se puede adelgazar con el ayuno intermitente? ¿Sirve para perder grasa? “Pues sí, pero solo si consigues mantener un déficit calórico”, nos explican los nutricionistas de IND. Es decir: solo lo conseguirás si reduces las calorías que ingieres al día, controlando lo que comes durante el periodo de ingesta.

Nos explican que este método de alimentación puede ayudar a reducir las calorías al día, pero tampoco es una fórmula mágica. “La evidencia científica no ha demostrado que el ayuno intermitente te ayude a perder más grasa que con un déficit calórico normal”, afirman. “Así que no tienes que hacerlo si no quieres”.

Ayuno intermitente: horarios

Un factor determinante del ayuno intermitente es el horario. Hay diferentes tipos de ayuno en función de las horas en las que se practique. Las fracciones horarias en las que podemos poner en práctica el ayuno son:

16/8 - Dieciséis horas de ayuno y 8 horas de alimentación. Se supone que es la más adecuada para los que se inician en el ayuno intermitente. Es mas sencillo por razones organizativas: cenar pronto y alargar la primera comida del día, sería suficiente.

20/4 - Veinte horas de ayuno y 4 horas de alimentación. Podrás hacer una o dos comidas.

12/12 - Este tipo de ayuno consiste en dejar pasar doce horas entre comidas.

Ayuno en días alternos o 5:2 - este ayuno es similar a la dieta militar que tan de moda se ha puesto recientemente. Consiste en comer con normalidad 5 días a la semana y realizar el ayuno los otros dos días.

Pero, ¿cuál es la más eficaz?

¿Hay un horario de ayuno que conseguirá que los efectos sean más rápidos, más efectivos? Según un estudio del Colegio Médico de Harvard lo mejor es adaptar el ayuno a nuestros ritmos circadianos. Es decir, a los cambios cíclicos de nuestro organismo que están adaptados a las horas de luz y de sueño. Por eso el mejor horario para comer durante el ayuno según dicho estudio sería la mañana. De 7 a.m. a como máximo 18 p.m. Evitando la ingesta de alimentos hasta 5 horas antes de irnos a la cama a dormir. Esta sería la fórmula horaria perfecta: unir el tipo de ayuno que más se adapte a ti y dentro de esa fracción (16:8, 12:12, 20:4...) organizar tus horas de comidas en base a tus horarios de sueño.