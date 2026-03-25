¿Qué tanto puedes ‘desintoxicarte’ del plástico?

Por Nina Agrawal

La premisa de un nuevo documental de Netflix es atractiva: elimina las sustancias químicas plásticas de tu vida y mejora tu fertilidad. Pero no es tan sencillo.

En Detox de plásticos, un nuevo documental que se estrenó el lunes en Netflix, seis parejas con infertilidad inexplicable se esfuerzan por librar sus vidas del plástico con la esperanza de que al hacerlo mejoren sus posibilidades de tener un bebé. Tiran los ambientadores y las tablas de cortar, e intentan adoptar cepillos de dientes de bambú y desodorantes envasados en cartón.

“¿Nos vamos a embarazar por ello?”, pregunta una participante. “No tengo ni idea”.

Su guía en este viaje es Shanna Swan, una epidemióloga de 89 años que ha dedicado gran parte de su carrera a estudiar los efectos de las sustancias químicas medioambientales en la salud reproductiva.

En la película, Swan, profesora de Medicina medioambiental en la Escuela de Medicina Icahn del Monte Sinaí de Nueva York, hace un inventario de las fuentes de plástico en la vida cotidiana de los participantes e identifica alternativas. Durante un “periodo de intervención” de tres meses, mide las concentraciones de sustancias químicas en su orina y el recuento de espermatozoides.

La premisa del documental es atractiva: elimina las sustancias químicas plásticas de tu vida y mejora tu fertilidad. Pero no es tan sencillo. “No es un ‘estudio científico’ por así decirlo”, reconoce Swan en el filme. “No tenemos grupo de control, es muy pequeño”, dijo. Y no está claro que reducir la exposición diaria a esas sustancias químicas del modo en que lo hicieron estos participantes pueda aumentar la fertilidad de un adulto.

En la película, Swan dijo que no quería asustar a la gente, sino educarla. “Esto también es algo a lo que tenemos que prestar atención”, dijo.

Un manual sobre plásticos

Si quieres analizar detenidamente los plásticos que hay en tu vida, para empezar ayuda comprender de qué tienes que preocuparte con exactitud. Es importante distinguir entre microplásticos y “plastificantes”, dijo Matthew Campen, profesor de Ciencias farmacéuticas de la Universidad de Nuevo México. Los microplásticos son trozos diminutos de plástico, que suelen desprenderse por el desgaste de plásticos más grandes, por ejemplo, bolsas de plástico de un solo uso o ropa de tejido sintético. Los plastificantes son sustancias químicas como los bisfenoles y los ftalatos que suelen añadirse a los plásticos, como las botellas reutilizables o los juguetes de baño, para hacerlos rígidos o flexibles.

Según las investigaciones, los plastificantes son la mayor preocupación para la salud reproductiva. Los bisfenoles (incluido el BPA) y los ftalatos forman parte de una clase de sustancias químicas denominadas disruptores endocrinos porque interfieren con las hormonas, dijo Andrea Gore, profesora de farmacología y toxicología de la Universidad de Texas en Austin.

¿Es posible eliminar totalmente el plástico?

Probablemente no, dijo Swan. El plástico está en todas partes: en nuestras cafeteras, en la ropa, sofás y en los materiales utilizados para construir nuestras casas.

Pero puedes hacer cambios que reduzcan tu exposición.

Un buen punto de partida son los alimentos y el agua. Compra alimentos frescos siempre que sea posible para reducir tu exposición a los ftalatos que se encuentran en los envases alimentarios. Calienta la comida en recipientes de vidrio o cerámica en lugar de plástico, que puede transferir aditivos químicos a la comida cuando se calienta. Bebe agua del grifo en lugar de embotellada para evitar las sustancias químicas que pueden filtrarse en el agua y para reducir los residuos plásticos.

Evita los productos de cuidado personal y del hogar en cuyas etiquetas figure las palabras “fragancia” o parfum. Estos ingredientes pueden indicar la presencia de ftalatos, que se utilizan en productos como el detergente para la ropa, la crema de manos y el perfume para retener los olores, dijo Swan.

Ten en cuenta también las fuentes menos obvias, como los revestimientos de los productos enlatados y los recibos de papel, que pueden contener bisfenoles.

No todo el mundo tiene recursos para hacer estos cambios, y reducir la exposición en general requerirá cambios políticos, señalaron los expertos. Campen lo comparó con el cambio sistémico que se produjo cuando los científicos se dieron cuenta de los perjuicios del plomo para la salud. “Eliminamos el plomo de la gasolina y la pintura”, dijo. “No hay una solución rápida”, añadió.

¿Cambiará tu salud si eliminas los plásticos?

Un gran número de pruebas ha relacionado los disruptores endocrinos con una serie de consecuencias negativas para la salud, dijo Gore. Además de la infertilidad, incluyen enfermedades cardiovasculares y trastornos del neurodesarrollo, como el TDAH. Algunas investigaciones sugieren que reducir tu exposición al plástico y a las sustancias químicas que contiene puede no ser suficiente para detener estos daños.

“Incluso una exposición a dosis muy muy bajas durante periodos sensibles del desarrollo puede tener efectos, y esos efectos pueden ser permanentes”, dijo Gore. Un estudio realizado en 2015 por Swan a casi 1000 mujeres embarazadas, por ejemplo, sugirió que la exposición a los ftalatos en el útero podría interferir en el desarrollo reproductivo de los bebés varones.

Lo que los microplásticos significan para la salud está menos claro. Algunos estudios,incluido el de Campen, los han relacionado con la demencia y las enfermedades cardiovasculares. Otras investigaciones han sugerido que afectan a la salud reproductiva. Pero en este momento, esas investigaciones “ni siquiera están en la misma liga” de la evidencia de los daños causados por los ftalatos y los bisfenoles, dijo.

Tres de las cinco parejas de la película tuvieron hijos. Pero es casi imposible atribuir causa y efecto debido a la pequeña muestra y al hecho de que la intervención no fue un experimento controlado.

Swan no quiere detenerse ahí. Ahora está planeando solicitar una subvención para realizar un ensayo aleatorio más amplio que espera que proporcione respuestas más definitivas.