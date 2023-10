¿Quieres conseguir el éxito y que sea duradero? Estas son las claves para lograrlo, según Harvard

Una de las principales metas de las personas es conseguir el éxito , el problema es que cuando lo logran lo pueden perder fácilmente , pero para que eso no suceda, expertos de la Universidad de Harvard consideran que hay cuatro puntos clave que toda persona debe tener para triunfar y mantenerse en la cima , ¿quieres saber cuáles? Aquí te lo decimos.

¿Cómo mantenerse en la cima del éxito?

Los expertos de Harvard, Laura Nash y Howard H. Stevenson publicaron un artículo llamado Success That Lasts (Éxito que perdura) de Harvard Business Review, en el cual reconocen que llegar al éxito puede resultar sencillo, pero conservarlo resulta más difícil de lo que se piensa, por ello no hay que perder de vista lo que rodea este aspecto e incluso reconocen que hay cuatro puntos clave que te llevarán al crecimiento personal y que te sientas realizado, lo que contribuye directamente a no perderse en la cima, sino mantenerse en ella. Estos son:

1. Felicidad: Disfrutar y gozar lo que haces con tu vida

2. Logro: Materializar las metas que te hayas propuesto a corto, mediano y largo plazo

3. Significado: Generar un impacto positivo en las personas

4. Legado: Esto tiene que ver con el establecer algo que ayude a los demás a alcanzar el éxito partiendo de lo que logras.

Estas cuatro claves buscan ayudarte a determinar qué debes hacer para conseguir tus metas, pero ojo, sin caer en la obsesión, el estrés, la angustia y peor aún, dejando de disfrutar la vida. La idea es que busques cubrir estos cuatro puntos, para que puedas abarcar más aspectos de tu vida y que te sientas satisfecho con lo que haces de ella.