Muchas personas no recuerdan que alguna vez tuvieron una lesión cerebral. La mayoría de las personas creen que un trauma craneal puede ocasionar una pérdida de conocimiento, pero también puede ser causado por eventos menos graves. Incluso las lesiones cerebrales traumáticas leves son una de las principales causas de problemas psiquiátricos.

EXPERIMENTAR SÍNTOMAS

Cuando a una persona se le diagnostica una conmoción cerebral, la mayoría tiende a restar importancia a un impacto en la cabeza y se olvida de ello. Es importante estar conscientes si algo sucedió en nuestro pasado.

Algunos síntomas de una lesión cerebral pueden ser náuseas, dolores de cabeza, dificultad para leer, problemas de memoria, fatiga, insomnio, ira o problemas con el humor. Es como si no te sintieras tú mismo/a. No necesariamente tienes que perder el conocimiento, muchas veces los síntomas aparecen semanas después. Aunque la lesión cerebral ocurrió hace muchos años y no tuviste síntomas, es posible que ahora experimentes alguna de las consecuencias.

Hay muchos estudios que han demostrado que algunos de los síntomas que se pueden experimentar debido a las conmociones cerebrales son depresión, ansiedad, ataques de pánico, psicosis, pensamientos suicidas, agresión, demencia, trastorno por déficit de atención e hiperactividad (TDAH), adicciones, alcoholismo, trastorno límite de la personalidad y trastorno antisocial de la personalidad.