$!Rib Eye: el rey indiscutible de la parrilla

Esta gastrónoma-filósofa del sabor les desea compartir vivencias, viajes, sabores y recetas ligadas a nuestra tradición de parrilla. Hay cortes que alimentan... y hay cortes que crean religión. El rib eye pertenece al segundo grupo. En cada carne asada importante siempre aparece alguien que pregunta: “¿Y sí va a haber rib eye, verdad?”. Porque el rib eye no es solamente un corte de carne; es símbolo de celebración, fuego, paciencia, humo y convivencia. Es el corte que convirtió miles de reuniones familiares en rituales del asador. Pero ¿de dónde salió este monstruo delicioso? ¿Por qué se volvió el rey absoluto de la parrilla? Hoy, en este artículo, vamos directo al corazón del fuego.

¿QUÉ ES REALMENTE EL RIB EYE? El rib eye proviene de la parte alta del lomo de la res, específicamente entre la sexta y duodécima costilla. En español muchos lo conocen como “ojo de bife” o “ribete”, aunque el término rib eye ya domina prácticamente todo el mundo parrillero. Se caracteriza por tres cosas esenciales: 1. Marmoleo abundante 2. Suavidad extrema 3. Muchísimo sabor Ese “ojo” central de carne suave rodeado de grasa intramuscular es, precisamente, lo que le da su identidad. Cuando esa grasa comienza a derretirse sobre el fuego, sucede magia pura. LOS GIGANTES DE LA ENGORDA El rib eye moderno no existiría sin la evolución de la ganadería de engorda. Durante siglos el ganado se criaba principalmente para trabajo, leche o aprovechamiento general. La carne no siempre era suave y el marmoleo era limitado porque los animales caminaban grandes distancias y tenían dietas más naturales.

Todo cambió con los sistemas de finalización intensiva. Países como Estados Unidos desarrollaron modelos de feedlot, donde el ganado pasa los últimos meses alimentándose con dietas energéticas a base de granos como maíz, sorgo y cebada. Esto provoca mayor infiltración de grasa y genera el famoso marmoleo que hoy buscamos obsesivamente. Las razas más utilizadas para producir grandes rib eyes son: 1. Angus 2. Hereford 3. Wagyu 4. Charolais 5. Simmental 6. Brangus Cada raza aporta características distintas: el Angus da suavidad y marmoleo; el Wagyu lleva la grasa a otro nivel; y razas europeas como Charolais ofrecen cortes enormes y musculosos. México también se convirtió en potencia ganadera de calidad, especialmente en estados del norte como Sonora, Chihuahua, Coahuila y Nuevo León, donde la cultura del asado ayudó a elevar el consumo de cortes premium.

¿DESDE CUÁNDO EXISTE EL RIB EYE? Aunque las costillas de res se consumen desde hace siglos, el rib eye como corte específico comenzó a popularizarse formalmente durante el siglo XIX en Estados Unidos, cuando las carnicerías empezaron a separar músculos y estandarizar cortes premium. Con la industrialización cárnica y la llegada de los grandes steakhouses en ciudades como Chicago y Nueva York, el rib eye ganó fama rápidamente por una razón simple: tenía más sabor que el filete. Mientras el filet mignon ofrecía suavidad elegante, el rib eye explotaba en jugosidad, grasa y potencia. Y el sabor siempre termina ganando. EL REY DE LAS CARNES ASADAS ¿Cómo el rib eye se convirtió en el rey de las carnes asadas? La respuesta es sencilla: porque perdona errores y recompensa el fuego. Un rib eye bien marmoleado soporta temperaturas altas, desarrolla costras espectaculares y sigue manteniéndose jugoso por dentro. Además, funciona en carbón, leña, parrilla argentina, ahumador, plancha o incluso sartén. En la cultura del norte de México, el rib eye encontró su trono definitivo. La mezcla de carbón, cerveza fría, familia y fuego convirtió este corte en protagonista absoluto de reuniones, competencias y festivales parrilleros.