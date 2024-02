Saltillo: ¿No sabes en dónde ver el Super Bowl? Aquí te dejamos algunos lugares para visitar

El fin de semana de Super Bowl está cada vez más cerca y si no tienes todavía planes o un lugar para ver el magno evento del fútbol americano, no te preocupes, traemos para ti una lista de lugares que puedes visitar para disfrutar una de las justas deportivas más esperadas del año por todo lo que representa, no solo en el juego de alto rendimiento, sino también en el espectáculo que trae y los artistas que podemos ver en los palcos.

Uno de los planes más frecuentes de los mexicanos es salir el fin de semana a “dar la vuelta” los fines de semana para alejarse del trabajo y pasar un agradable momento con sus seres queridos, y este domingo 11 de febrero es todavía más especial, pues es el evento deportivo más esperado en el fútbol americano: el Super Bowl y para disfrutarlo como se debe, traemos para ti cinco establecimientos que puedes visitar para ver el encuentro entre Kansas City vs San Francisco.