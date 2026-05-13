$!SOP cambia de nombre: PMOS busca brindar diagnósticos tempranos y tratamientos sin estigmas

Un nuevo consenso global publicado por The Lancet propuso cambiar oficialmente el nombre del Síndrome de Ovario Poliquístico (SOP) por el de Síndrome Ovárico Metabólico Poliendocrino (PMOS, por sus siglas en inglés), en un intento por reflejar de forma más amplia las alteraciones hormonales, metabólicas y endocrinas asociadas con esta condición que afecta a millones de mujeres en el mundo. El estudio, respaldado por la Endocrine Society y desarrollado mediante un proceso internacional de consenso, sostiene que el término SOP resulta impreciso y limitado, ya que centra la atención en los ovarios y en la presencia de quistes, dejando fuera múltiples manifestaciones clínicas relacionadas con el sistema endocrino y el metabolismo.

TÉRMINO SOP HA CONTRIBUIDO AL RETRASO EN DIAGNÓSTICO De acuerdo con el documento científico, el nuevo nombre fue definido tras un proceso global en el que participaron 56 organizaciones académicas, clínicas y grupos de pacientes de distintas regiones del mundo. El consenso incluyó encuestas internacionales, métodos Delphi modificados, talleres especializados y análisis de implementación. En total, participaron 14 mil 360 personas entre pacientes y profesionales de la salud. Los especialistas señalaron que el término “Síndrome de Ovario Poliquístico” ha generado durante años confusión tanto entre pacientes como entre personal médico, además de contribuir al retraso en diagnósticos y fragmentar la atención médica. El nuevo nombre busca reflejar con mayor precisión que se trata de una afección multisistémica vinculada con alteraciones hormonales, metabólicas y reproductivas.

PMOS AFECTA A UNA DE CADA OCHO MUJERES El estudio señala que el ahora denominado PMOS afecta a una de cada ocho mujeres. Además, estima que alrededor de 170 millones de mujeres en edad reproductiva viven con esta condición a nivel mundial. “El síndrome de ovario poliquístico (SOP) afecta a 170 millones de mujeres solo durante sus años reproductivos. Tras la exclusión de otros trastornos, la afección se diagnostica en adultos (de >20 años) que cumplen al menos dos de los siguientes criterios de las Guías Internacionales: oligoanovulación, hiperandrogenismo clínico o bioquímico, y ovarios poliquísticos en la ecografía o hormona antimülleriana (AMH) elevada. Las adolescentes (de 10 a 19 años) requieren la presencia de los dos primeros criterios.” Sin embargo, los investigadores sostienen que el problema trasciende ampliamente el ámbito ginecológico y ovárico. El consenso científico explica que la afección está relacionada con alteraciones endocrinas vinculadas a la insulina, los andrógenos y hormonas neuroendocrinas y ováricas. TRANSTORNO PUEDE TENER MANIFESTACIONES METABÓLICAS, HORMONALES Y PSICOLÓGICAS El documento publicado por The Lancet detalla que el trastorno puede provocar múltiples afectaciones en distintos sistemas del cuerpo. Entre las manifestaciones metabólicas se encuentran obesidad, diabetes tipo 2, hipertensión, dislipidemia, apnea del sueño y enfermedad hepática asociada a disfunción metabólica. También puede generar problemas reproductivos como infertilidad, alteraciones en la ovulación, ciclos menstruales irregulares, complicaciones durante el embarazo y mayor riesgo de cáncer endometrial. A nivel psicológico, el estudio menciona depresión, ansiedad, trastornos alimentarios y deterioro en la calidad de vida. Asimismo, se describen manifestaciones dermatológicas como acné, alopecia e hirsutismo. Los especialistas indicaron que muchas de estas características no se ven reflejadas en el nombre actual del trastorno, lo que ha contribuido a limitar la comprensión pública y médica de la enfermedad. “El síndrome de ovario poliquístico (SOP) afecta a 170 millones de mujeres solo durante sus años reproductivos. Tras la exclusión de otros trastornos, la afección se diagnostica en adultos (de >20 años) que cumplen al menos dos de los siguientes criterios de las Guías Internacionales: oligoanovulación, hiperandrogenismo clínico o bioquímico, y ovarios poliquísticos en la ecografía o hormona antimülleriana (AMH) elevada. Las adolescentes (de 10 a 19 años) requieren la presencia de los dos primeros criterios.

MÁS DEL 70% DE LAS PERSONAS AFECTADAS NO HAN SIDO DIAGNOSTICADAS El estudio también advierte que hasta el 70 por ciento de las personas que viven con esta condición no han sido diagnosticadas. Los investigadores señalaron que el nombre actual ha contribuido a retrasos diagnósticos y a una percepción errónea de la enfermedad al asociarla únicamente con quistes ováricos, pese a que estos no necesariamente están presentes ni representan el principal problema clínico. Además, sostuvieron que esta situación ha dificultado el diseño de políticas públicas, la investigación médica y el acceso a tratamientos adecuados. PACIENTES Y ESPECIALISTAS IMPULSARON EL CAMBIO DE NOMBRE DE SOP La publicación señala que desde hace más de una década distintos grupos de pacientes y especialistas en medicina reproductiva habían solicitado modificar el nombre del trastorno. Entre quienes promovieron el cambio se menciona al doctor Ricardo Azziz, la profesora Andrea Dunaif, el profesor Bart CJM Fauser, el profesor Robert J Norman y la profesora Helena J Teede. El documento también destaca la participación de organizaciones de defensa de pacientes como Verity, con sede en Reino Unido, así como del Centro de Excelencia en Investigación en Salud de la Mujer en la Vida Reproductiva de la Universidad de Monash.

NUEVA CLASIFICACIÓN DEL SOP A PMOS SE ADOPTARÁ EN SISTEMAS DE SALUD Según el consenso, actualmente se desarrolla una estrategia global de implementación para introducir gradualmente el nuevo término PMOS en sistemas de salud, clasificaciones médicas y procesos educativos. Los especialistas señalaron que el objetivo es mejorar la precisión científica, reducir el estigma asociado al nombre anterior y favorecer diagnósticos y tratamientos más integrales para las personas que viven con esta condición endocrina.

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