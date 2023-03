Soy bipolar y esta es mi historia: cómo Elías Torres pasó de enfrentar la discriminación a vivir de lo que lo vuelve único

La salud mental cada vez se vuelve más importante en nuestra sociedad. Incluso, en algunos países (como Australia y Nueva Zelanda) este aspecto es tratado de manera fundamental en la fuerza laboral, la educación y el núcleo familiar. Ya que visto de forma holística, repercute como una cadena de eslabones que es necesaria para que una comunidad funcione. Sin embargo, aún existen prejuicios, estigmas y tabúes acerca del tema. Esa situación escala a tal nivel que ciertos trastornos implican tan “mala fama” que las personas que los padecen, muchas veces son señalados, alienados y juzgados. Aunque es complicado establecer una cifra concreta y causalidades directas, se estima que muchos de estos casos terminan en suicidio. También se estima que la gran mayoría de las muertes pudieron haber sido prevenidas.

En diversos reportajes que Vanguardia ha publicado se considera que una de las acciones más importantes en el ámbito de la prevención es escuchar a las personas que viven con alguna neurodivergencia, o enfrentan algún tipo de discrminación. Se considera clave partir de preguntas como ¿qué haría si se trata de un familiar cercano como mi madre o mi padre?, ¿cómo me gustaría que me trataran si yo me encuentro en una situación parecida?, ¿de qué manera puedo ayudar? Asimismo, hay quienes deciden “tomar el toro por los cuernos” y de forma valiente y resiliente se enfrentan a la sociedad, haciendo de su voz su propia fortaleza, combatiendo los señalamientos y agresiones. Este último escenario es el que vive Elías Torres, joven de 32 años originario de Nueva Rosita, Coahuila, quien hace un par de años fue diagnosticado con bipolaridad. ¿Qué hizo al respecto? Primero decidió hablar de su problema en TikTok. Después un productor regiomontano le propuso hacer un podcast donde hablara de sus vivencias, su trastorno y de cómo consigue salir adelante enfrentados al tejido social en el que vivimos.

Fuimos a la ciudad de Monterrey, en el estudio Nuup donde próximamente hará su podcast y platicamos con Elías.

Su rutina empieza a las 4 de la mañana y a veces hace ejercicio. Trabaja como supervisor de seguridad industrial en General Motors. Tres días a la semana hace una transmisión en vivo en TikTok, donde habla de salud mental y trata de hacerlo de manera “digerible y aterrizada” Aquí te dejamos la entrevista:

MENCIONASTE LO DEL PSIQUIATRA, ¿CADA CUANDO VAS?

Voy una vez al mes. Es en un consultorio particular con la doctora. Mariana. Al principio estaba yendo al Cesame, y después de eso me recomendaron a la doctora porque estaba buscando una segunda opinión. Quería ver si cuadraba porque, en el Cesame de Saltillo me dieron el diagnóstico. Muchas veces varía con otro especialista, o puede ser otra cosa totalmente diferente. Decidí escuchar otra opinión y estaba con esa esperanza de que probablemente no fuera bipolar y que me dijeran que tenía otra cosa, un poquito más leve. Y dijo efectivamente tienes bipolaridad (risas) y me dije ya no puedo hacer nada pero mínimo estoy seguro. Tuve mis temporadas en las que faltaba y la psiquiatra me decía: te estás tomando el tiempo para invertirte en ti y en tu salud, trata de no faltar. A veces es difícil y buscas cualquier pretexto, como decir que tengo mucho trabajo o estoy muy cansado. Tienes que también vencer esa parte de ti, de que no quieres salir de tu casa, no quieres levantarte. Pero eso es “normal”, a veces no quieres ni ir a la tiendita. También tuve que lidiar con eso. Cuando quise hablar de mi trastorno y expresarlo, de alguna manera dije: no puedo ser incongruente en decirle a la gente: “Oigan vayan con un psiquiatra o un doctor”, pero yo no lo hago. Sería una mentira, una máscara. Y dije: bueno, voy a ponerme la disciplina de los medicamentos, de investigar sobre la bipolaridad. Recuerdo la primera vez que me dieron el diagnóstico, le pregunté al doctor: ¿Y cuál fue el origen de esto, un trauma? Me dijo: “es genético, así que no le trates de encontrar una razón más que eso”. Es un trastorno heredado. Y no se ha estudiado lo suficiente todavía como para ver de dónde proviene si de la mamá o del papá.

¿CÓMO ACEPTASTE EL TRASTORNO? Fue difícil porque cargas con esta presión social de que te empiecen a decir que estás loco. Que te hagan a un lado socialmente hablando. También fue una batalla personal con mi familia, porque no les dije al principio. Me tardé como dos o tres meses en decirles. Pensé que me iban hacer menos. Ya que “lo normal” es que te digan que tu no tienes nada. Hay muchos chistes que dicen que se te quita limpiando, o arreglando, estando ocupado, pero va más allá de eso. Lo último que quieres hacer es “algo”. Por eso tenemos problemas en la organización o en la limpieza del cuarto. Por más mínimo que sea, lo último que quieres es enfocarte en eso, porque te sientes mal. Quieres llegar a tu cama y ponerte en posición fetal y pensar cosas que realmente esas cosas no importan. Definitivamente sí me costó bastante comunicárselo a mis amigos y a mi familia. El trago amargo de esto es que mucha gente sí se alejó de mí. Traté de ser lo más maduro para decirles que ya entiendo lo que pasa en mi. Ya tengo una noción de porqué soy así. Y la verdad les pido disculpas si en algún momento por mi actitud les ofendí o les hice sentir mal. Es un proceso difícil. Yo no tengo la culpa de esto, pero ahora mi responsabilidad es tratarlo y hacerme responsable de mis actos. Ya estando consciente, ya no puedes decir: Ah, pues yo soy así y ni modo. Es un proceso desde la aceptación, el cuidado de tu salud mental y de ser responsable de tus actos. Hay días en los que ni siquiera quiero hablar con mi familia o con mi mamá y sé que es difícil para la otra parte que yo no quiera hablar con ellos. Tres años después, ya lo están asimilando y dicen “es parte de él, sabemos que no lo hace con la intención de lastimar”. Y empieza con la comunicación. A veces no le quieres hablar a nadie en absoluto. Por eso muchas veces te encierras y no quieres levantarte de tu cama.

TIENES QUE SER CONSTANTE, PERO¿HAY DÍAS GRISES, BUENOS Y MALOS? Antes quería siempre encontrar el origen de por qué me sentía triste. Y muchas veces hasta tiene que ver con el clima. Si está nublado, hay un proceso químico en nuestros cerebros que pasa y te sientes mal. Produces más melatonina de lo normal y te sientes apagado. Te das cuenta que simplemente es un día malo. Ya no te enfocas en sobrepensar, si tuvo que ver con alguien más, pero ya traes ese sentimiento porque así empezó tu día. Entonces sé cuáles son mis días buenos, mis días malos, y en los que digo hoy estuve bien, me levanté o muy bien o muy mal.

¿CALIFICAS TUS DÍAS? Exactamente, y eso es esencial. Los doctores te dicen: “ve contando cuántos días te sientes mal, cuántos días te sientes bien, ve identificando”. Mi tendencia es más hacia la depresión. La bipolaridad es lo que te hace irritable o lo que te hace sentirte triste. Lamentablemente, yo me fui más hacia la depresión. Tienes que ir identificando qué cosas te afectan de más, para también decirle a tus amigos: Mira, yo batallo con que me hablen muy golpeado, o me traten de cierta manera, porque es parte del proceso. Aparte de conocerte, tienes que decirle a la persona sobre el problema que tienes. Para que tú también entiendas como me siento, y que seas empático. Es mucho contexto el que tienes que estar dando.

¿QUÉ ES MÁS DIFÍCIL QUE TE CREAN SOBRE LO QUE SIENTES?

Cuando yo le digo a la gente que soy bipolar, la primera respuesta que me dan, es que se ríen. Ya lo he entendido. Pero luego ya me ven serio, porque a mi no me causa gracia. Y les digo que estoy diagnosticado con medicamentos. Y ahí es cuando se quedan perplejos y me preguntan si voy al doctor. Siempre se ha tomado muy a la ligera la cuestión de los trastornos mentales. Muchas personas creen que ser bipolar es alguien que cambia muy rápido de opinión. No tiene nada que ver con eso.

¿QUÉ OPINAS DE LA GENTE QUE SE LO TOMA A LA LIGERA? Eso es también el origen de este proyecto. El propósito del podcast es que haya más cultura de la salud mental, porque se toma muy a la ligera todo. Y cuando dices que tienes algo, te etiquetan de loco. Están los dos extremos. O no te creen y se ríen de ti porque eres bipolar o cuando les dices te juzgan de loco. No hay un término en el que la opinión de la gente sea neutral y yo sienta que me entienden.

¿NO TE DA MIEDO QUE TE ESTIGMATICEN, O QUE TE SEÑALEN? Mira, al principio sí me pasaba. Pero trato de ver el lado más cómico. Porque trato de ser empático con ellos y quisiera que así fueran conmigo. Se va a escuchar fuerte, pero es la ignorancia de la gente. Y digo, bueno, eres un ignorante. Y no es en afán de ofender. Lo explico de una manera como te decía, muy humana. Porque a lo mejor viene un doctor y te explica todos los términos, y te dicen estadísticas que la gente a lo mejor ya empieza a escuchar y les da igual. Pero cuando le das la vuelta y no es el doctor el que te lo explica, sino la persona que lo padece. Por ejemplo, un enfermo de cáncer, es el único que te puede explicar que es el cáncer aunque el doctor tenga el estudio. Porque lo siente, porque lo vive, porque es diario. Y a lo mejor también la familia que lo sufre, también te lo puede explicar de forma más cercana. Y no es por desacreditar a los doctores, claro que son importantes, sino yo no estaría aquí y no me habrían ayudado de la forma en que lo han hecho. Pero ese es el propósito del programa, que uno sea empático con la gente que no sabe y viceversa.

¿POR ESO DECIDISTE HACER UN PODCAST? Sí, y hay tres posturas en las que me estoy enfocando: la gente que lo padecemos, la gente que no lo padece y la gente que lo padece y no sabe que lo padece. Estos son mis tres objetivos. Y sé que al menos una persona va a decir que se siente igual que yo, y lo que puede ocasionar es que la persona quiera ir a terapia. Con que yo siembre esa duda en las personas, hablando de una buena manera, ya para mi es un logro. Hay gente que no quiere ir con un especialista y se lo toma muy a la ligera. Pienso que la sanción comienza hablando del problema con nuestros seres queridos todos los días, ya esta acción es un paso muy grande. Porque hay gente que se lo guarda toda la vida y nunca supo que tuvo algo y no se trataron y pudieron haber mejorado. En mi caso no hay una cura como tal, pero los medicamentos me ayudan a ser “normal”. Y este es otro tema del que me gusta hablar de lo normal a lo funcional. Porque obviamente lo “normal” lo establece la sociedad, pero lo funcional es cómo funcionas tú con tus carencias, tus habilidades y tus fortalezas. Desde mi posición digamos que estoy en un lugar un poco más difícil de la vida, y al estar consciente de esto y de tratarlo. Eso me enseña cómo ser funcional con lo que tengo. Si yo me comparo con los demás, me puedo ir a una caída. Por eso es bueno el tratamiento, el ir al doctor, saber, conocer qué es lo que tienes. El quitarte los estigmas. “Es mi carta de presentación, qué tal, ¿Cómo estás? Soy bipolar”.

¿DE ESTA FORMA TÚ LLEGAS CON CUALQUIER PERSONA? Sí, incluso en el trabajo. Con mi jefe le digo que tengo que ir con la psiquiatra, y eso no me hace un fenómeno. Puedo socializar como te decía, a mi manera, como funciono yo. Pero el hecho de que les digo eso les causa temor o los incomoda. Causa incluso morbo. Y entiendo la ignorancia de la gente y no me lo tomo personal, pues es esa parte de que no lo han vivido. Si tu no tienes un familiar o no padeces alguna enfermedad o trastorno, no lo vas a entender hasta que lo vivas. Si no me conoces hasta que me expreso o ves en mi ciertos comportamientos, puedes pensar que no tengo nada. La diferencia es que las enfermedades mentales, generalmente, no se manifiestan físicamente. También tiene que ver con que se tomen el tiempo de ir a un centro de salud mental, y que conozcan la dinámica del lugar, de como funciona.

¿QUÉ HAY DE LOS LUGARES DONDE DAN ATENCIÓN ESPECIALIZADA?

Cuando fui a un centro de salud mental me dio mucho miedo. El día que a mi me diagnosticaron en el Cesame, me iba a atender un doctor en especial y me lo cambiaron. De una manera muy fría me dijeron que una persona se acababa de cortar. Imagínate yo con el temor de que me dijeran algo, ya no quería ir. Tenía miedo de que me internaran. Un amigo fue el que casi me obligó, pero fue lo mejor que pude haber hecho. Y cuando fui con el doctor me hicieron un análisis con ciertos parámetros. Y lo primero que me recetó fue quetiapina, es un regulador que combate estos episodios de hipomanía. No llegas a una situación maníaca de querer tirarte de un edificio pensando que no te va a pasar nada. Lo que hace la hipomanía es que se te quita el sueño y el hambre. Y todo el tiempo estás sobrepensando las cosas. Dice el cerebro espérate y ahorita comemos. Imagínate todos los días viendo esto sin comer bien y dormir bien. La quetiapina es un regulador que te dice vas a dormir como sea, vas a comer como sea. Yo tomaba 300 mg de quetiapina y una persona internada toma 500 mg. Estuve muy cerca de que me retuvieran para hacerme más estudios. Y gracias al doctor me dio mucha confianza. Por eso es muy importante ir constantemente con el psiquiatra. Otro tema muy importante es que los medicamentos no son nada baratos. Y quisiera que este tema de la salud mental llegara al gobierno. Porque vas al seguro y te dan muy poco lo que necesitas. La quetiapina cuesta 2 mil pesos el frasco en farmacias de renombre. Esto es mensual. No gano mucho. Hay veces que bajan, pero no es frecuente. Es otra parte un poco difícil, porque sale caro estar manteniendo el trastorno. Lo veo en el trabajo simplemente con la ansiedad. La gente explota con la presión de los jefes, y la gente en Saltillo muchas veces se termina suicidando. Hay un índice muy grande de suicidios en la ciudad. Yo estuve dos veces muy cerca de tomar la decisión de suicidarme. Porque no saben que tienen un trastorno y luego culpan cualquier cosa como terminar con la novia o cosas así. Hay temporadas de depresión profunda. Por eso es muy importante ir contando los días. Decir, “este episodio de depresión me duró treinta días, me duró meses”. Porque si no haces eso no te das cuenta. Tú personalmente tienes que ir tomando nota con el doctor y hay apps con calendarios que te dan estadísticas sobre tu trastorno. Cuando ya te empiezas a conocer ya es más fácil, no te voy a decir que con eso vas a arreglar todo, porque ni siquiera con el medicamento. Se cree que te va a quitar todo, pero no. Te va a ayudar a no estar tan mal como deberías, por eso es un regulador. O estás muy feliz o estás muy triste y el medicamento reduce este espectro. Encuentras un equilibrio más o menos, que también es clave. En lo personal, califico mis días buenos y mis días malos. Hay picos de euforia y de felicidad y al siguiente día puede ser nada fácil. Cuando tengo un día en el que estoy bromeando yo se que a lo mejor, al día siguiente no voy a querer hablar con nadie.

¿QUÉ ES LO QUE MÁS TE DESAGRADA QUE PIENSEN DE QUE ERES BIPOLAR? Que no te crean cuando te sientes mal. Cuando les dices que no quieres salir y te están insistiendo. Creen, y no los culpo, que con la fiesta se te quita y no necesitas que te den ánimos. Simplemente ese día no estás funcionando, químicamente no estás bien. Que te digan: “échale ganas”, eso no funciona. No es tan sencillo como cree la gente. Por eso mi afán de decirle a la gente que cuando uno quiera salir, hay que respetarlo. Hay que empezar por esta cuestión de la cultura de la salud mental. Es como cuando vas con un nutriólogo y quieren que a fuerza te comas un gansito. Y tú les dices que estoy cuidando mi físico para estar bien. Es lo mismo. Te molestas con la persona y el conflicto se aumenta. Eso me llega a molestar pero al día de hoy, entiendo un poco más y trato de ser un poco más inteligente.

¿TE CONSIDERAS RESILIENTE, UN EJEMPLO DE FORTALEZA ACTUALMENTE? Difícil por el ego, pero creo que estoy tomando una de las mejores decisiones. No por mí, porque a mí me hubiera gustado que alguien me dijera lo que yo tengo y me entendiera. Si alguien hubiera llegado a decir “a mi me pasa esto, soy una persona funcional que trabaja, y si te pasa esto, lo más recomendable es que vayas a un psicólogo”... hubiera preferido eso. No sé si soy un ejemplo, pero creo que se puede lograr mucho con lo que estoy haciendo. Cada vez se está haciendo más grande y que lo vean como algo, aquí si quisiera usar el término de “normal”, no pasa nada si tienes un trastorno, lo que va a pasar es que tienes mi apoyo. No te entiendo, no sé qué está pasando contigo, pero voy a tratar de ser empático y no te voy a presionar cuando no quieras hablar, o cuando te sientas de cierta manera Si llego a ser un ejemplo, qué bueno, pero mi meta es impactar de manera directa o indirecta. Creo que estoy haciendo algo diferente a la media.

¿QUÉ CREES QUE TENGA QUE CAMBIAR LA SOCIEDAD PARA QUE ALGUIEN CON TRASTORNOS NO TENGA QUE LLEGAR A SER RESILIENTE? Creo que hay que ir desde la familia que es la base de la sociedad. Los padres deben acercarse más a los hijos. Y crear una comunicación que vaya a lo fundamental. Porque cambios en un niño o adolescente siempre habrá. Pero decir que hay que ir al psicólogo y no pasa nada, eso todavía no pasa. Hay que quitar ese estigma y tabú. Que se apruebe socialmente ir a terapia. La comunicación en ese aspecto debería fortalecerse desde la familia para que no esté pasando esto. Yo vengo de una familia muy conservadora y religiosa. Es otro “show”. Tener que tratar eso, la cultura de la gente, ciertas creencias. Todo se combate quitándose lo que la sociedad impone. Incluso que los hijos se comuniquen con los papás. Cuando se genere esa comunicación ya no tendremos que tener que hacer esto. Cuando realmente entendamos que la prevención debe ser parte de la vida cotidiana entonces estaremos mejor.

¿CUÁLES CREES QUE SEAN LAS VENTAJAS DE SER BIPOLAR? Buena pregunta. Cuando ya entiendes tu diagnóstico te haces más selectivo y analítico, porque entiendes mejor la causa y el efecto de las cosas. Todo lo analizas, que también tiene su lado malo, porque todo lo sobrepiensas. Pasa mucho en las relaciones, cuando terminas con una, pasas meses pensando en ella. Y a lo mejor, simplemente, tenía que terminar. Creo que si pudiera haber una ventaja sería eso.

¿CREES QUE SE PUEDA TENER UNA VIDA COTIDIANA? Sí, la vida cotidiana debe ser lo más funcional posible. Yo funciono de una forma particular, y eso se va a convertir en mi cotidianidad. Vas a cambiar tu perspectiva sobre lo que es considerado como “normal”. Yo tengo que desarrollar mi propio sistema para ser funcional, para que eso se haga cotidiano y caiga en lo común. Creo también que se debe extender ese concepto de “normalidad”

¿CÓMO EMPEZASTE EL PODCAST?

Todo fue por Tiktok, dije voy hablar de salud mental desde mi perspectiva, y lo voy hacer desde una plataforma fácil de usar. En este caso, en una de mis transmisiones en vivo. Aquí entra Iván Guerrero, el productor. Me contacta y me dice que le interesa lo que estoy hablando. Me ofreció el proyecto, y yo al principio le dije que no tenía dinero. Y él me dijo que este era un programa como de becarios. Es una apuesta que puede funcionar o no. Me expone el proyecto y le digo lo que pienso que va a servir para extender un poco más el rango de alcance Considero que en el norte son los mejores en cuanto a producción. Iván es una persona que reconozco organizada y dentro de esta desorganización mía funcionó apoyándome con él. Eso hace que como equipo funcione esto. Fue lo mejor que me pudo haber pasado. El programa se llama: “Dualmente”, haciendo referencia a la bipolaridad, a las dos cara de la moneda. El logo trata de generar un equilibrio con las dos mentes. Se investigó qué colores dan confianza, en este caso se utilizó el verde. Hay un cerebro atrás en el diseño. Las flechas hacen referencia al cambio. Yo lo diseñé, usando mis habilidades de mercadólogo. El programa se hará semanal y saldrá a partir del 6 de marzo con especialistas invitados como doctores e influencers regios o norteños. En Spotify nos pueden encontrar como “Dualmente podcast”, vamos a estar también en Youtube, en Facebook con clips, Instagram, ya estamos preparando con todo el primer episodio. Es un proyecto que está muy pensado, porque la gente me dice que ya lo saque, pero quiero hacer algo bien, porque muchas empiezan el proceso al revés. Por eso decidimos desarrollar primero el concepto, toda la publicidad en todas las redes y lanzar las cosas bien. Esto me está ayudando a mi, por el hecho de ser organizado. Esto para mi, también es parte de mi terapia.