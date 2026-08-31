¡Temporada de cucarachas! ¿Qué debes hacer para tener tu hogar libre de estos insectos?

La causa está relacionada con la humedad que se concentra en el alcantarillado público y las tuberías de drenaje. Estas condiciones favorecen que las cucarachas busquen dentro de las casas lugares donde puedan encontrar refugio, alimento y sombra.

La presencia de insectos dentro de las viviendas es una preocupación frecuente en zonas urbanas, sobre todo cuando se trata de especies capaces de desplazarse por el aire. En muchas ciudades en todo México , la llegada de las temporadas de calor y lluvias intensas suele coincidir con un aumento de cucarachas en espacios como cocinas y baños.

De acuerdo con manuales de entomología y guías de saneamiento de la Secretaría de Salud (SS) del Gobierno de México, las distintas especies de cucarachas no tienen las mismas capacidades para desplazarse por el aire. El vuelo corto se presenta principalmente bajo condiciones de calor y humedad, y puede ser utilizado como una forma de escape o para localizar alimento.

¿CUÁLES SON LAS ESPECIES DE CUCARACHAS MÁS VISTAS?

Estas son algunas de los tipos de cucaracha que más predominan en los entornos como los descritos anteriormente:

* Periplaneta americana (cucaracha americana): Puede alcanzar los 4 centímetros de longitud, tiene una tonalidad rojiza característica y alas desarrolladas que le permiten volar. Habitualmente procede de desagües y sistemas de alcantarillado.

* Blatta orientalis (cucaracha negra): Se distingue por su apariencia oscura y brillante. Aunque posee alas, no tiene capacidad para volar y suele encontrarse principalmente en sótanos y espacios húmedos.

* Blattella germanica (cucaracha germánica): Es la especie de menor tamaño, con aproximadamente 1.5 centímetros. Se caracteriza por ser rápida y esconderse con facilidad. Aunque cuenta con alas, pocas veces las utiliza para elevarse.

¿POR DÓNDE INGRESAN LAS CUCARACHAS A LOS HOGARES? ESTAS MEDIDAS DEBES TOMAR

Estos insectos pueden entrar a las viviendas a través de grietas en las paredes, ventanas que no cuentan con mosquiteros, rejillas de ventilación expuestas y empaques de cartón contaminados.

De acuerdo con las recomendaciones de DDS Plagas, sitio especializado en higiene doméstica e información relacionada con el hogar, aplicar medidas preventivas y recurrir a barreras físicas es importante para impedir que las cucarachas formen colonias dentro de las viviendas.

* Sellado de accesos e infraestructura: Es recomendable reparar las grietas de los muros, instalar mosquiteros en las ventanas y mantener cubiertas las coladeras y rejillas de drenaje.

* Control de residuos y humedad: La eliminación frecuente de migajas en las superficies de la cocina, el almacenamiento de la basura en recipientes herméticos y la ventilación constante de los baños ayudan a controlar las condiciones que favorecen su presencia.

* Trampas de captura y barreras físicas: Las bandas adhesivas colocadas cerca de los electrodomésticos permiten monitorear la presencia de estos insectos sin utilizar pesticidas sintéticos.

* Soluciones de limpieza natural: Los pisos y superficies pueden limpiarse con soluciones diluidas de vinagre blanco y bicarbonato de sodio, remedios habituales en el hogar que ayudan a neutralizar los rastros químicos que dejan las cucarachas.

* Intervención especializada: Cuando se detectan ejemplares durante el día, las guías de manejo ambiental recomiendan solicitar una inspección a servicios profesionales de desinsectación.

¿POR QUÉ NO SE DEBEN APLASTAR LAS CUCARACHAS DENTRO DEL HOGAR?

Aplastar una cucaracha puede parecer una solución rápida, pero en realidad empeora el problema. Algunas especies de cucarachas, como la alemana, transportan cápsulas de huevos (ootecas). Si la hembra está cargando una o si ya hay huevos dentro de su cuerpo, al aplastarla podrías liberar estos huevos en la superficie, lo que aumenta el riesgo de que nazcan nuevas cucarachas en ese mismo lugar.

Además, al aplastarlas se dispersan bacterias y patógenos que estos insectos suelen transportar en su cuerpo, ya que viven en ambientes contaminados como drenajes o basura. Esto puede contaminar pisos, superficies de cocina o alimentos cercanos, incrementando riesgos para la salud como infecciones o reacciones alérgicas.

Finalmente, considera que, el olor que liberan al ser aplastadas puede atraer a otras cucarachas, ya que contiene feromonas que funcionan como señales químicas. En lugar de eliminarlas así, es más efectivo usar métodos como trampas, insecticidas específicos o mantener una limpieza estricta para evitar su aparición.