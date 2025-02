¿Tomar agua caliente con limón tiene beneficios para la salud?

Por: Isobel Whitcomb

P: He oído que beber agua caliente con limón a primera hora de la mañana puede tener varios beneficios para la salud. ¿Es cierto?

En un video de TikTok, una mujer tiene un limón en una mano y una taza en la otra mientras defiende los beneficios de su bebida: tras una semana de consumo diario de agua caliente con limón, dice, puedes esperar quemar más calorías, estar más hidratado, albergar menos toxinas y tener un sistema inmunitario reforzado, una mejor digestión, menos inflamación, piel suave y más energía y concentración.

En las redes sociales hay innumerables videos como este. Pero aunque beber agua caliente con limón puede ser una forma refrescante y saludable de empezar el día, las pruebas de muchos de sus beneficios no se sostienen, dijo Emily Ho, profesora de nutrición y directora del Instituto Linus Pauling de la Universidad Estatal de Oregón.

Aquí algunas de las principales afirmaciones asociadas al agua caliente con limón, y si hay —o no hay— investigaciones que las respalden.

Hidratación

La principal ventaja nutricional del agua caliente con limón es que hidrata, dijo Ho. Eso es especialmente beneficioso a primera hora de la mañana, añadió, cuando “no has bebido nada en toda la noche”.

El cuerpo necesita estar hidratado para mantener su temperatura, lubricar y amortiguar las articulaciones y eliminar residuos mediante procesos como la sudoración y la orina. Una buena hidratación también se asocia a una piel más sana, un mejor estado de ánimo y un pensamiento más agudo.

Dicho esto, el agua con limón no tiene nada de especial, dijo Joan Salge Blake, dietista y profesora clínica de nutrición de la Universidad de Boston. Obtendrías los mismos beneficios con un vaso de agua normal, una taza de té de hierbas o incluso una taza de café.

“Cualquier líquido te hidratará”, dijo.

Digestión

Los líquidos son esenciales para mantener en movimiento tu sistema digestivo, tanto si lleva limón como si no, dijo Judy Simon, dietista clínica e instructora del Centro Médico de la Universidad de Washington, en Seattle.

En un estudio realizado en 2020 con más de 4500 adultos en Turquía, los investigadores descubrieron que quienes bebían más agua —más de ocho tazas al día— tenían un riesgo un 29 por ciento menor de desarrollar estreñimiento, en comparación con quienes bebían menos agua —menos de cuatro tazas al día—.

No encontramos ningún estudio que analizara cómo influye el agua con limón en el estreñimiento, pero existen algunas pruebas limitadas de que el jugo de limón podría ayudar a descomponer los alimentos en el estómago estimulando la secreción de ácido estomacal. En un estudio publicado en 2022, los investigadores descubrieron que el jugo de limón aceleraba el ritmo de vaciado del estómago. Pero este estudio era pequeño, dijo Ho, por lo que los resultados deben tomarse con cautela.

Algunos influentes afirman que el ácido cítrico del limón favorece la digestión. Eso es plausible para algunos adultos mayores, dijo Ho. A medida que la gente envejece, es habitual que empiece a producir menos ácido estomacal, lo que puede causar acidez y reflujo ácido, y puede dificultar la absorción de los nutrientes de los alimentos. Pero no hay mucha evidencia de que la pequeña cantidad de ácido cítrico de un limón pueda ayudar realmente, dijo Ho.

Inmunidad

Hay algo de cierto en la idea de que el agua caliente con limón puede beneficiar al sistema inmunitario. Los limones están repletos de vitamina C, dijo Ho. Si exprimes la mitad de un limón grande en tu taza, como sugieren muchas recetas, proporcionará aproximadamente una cuarta parte de la cantidad diaria recomendada.

La vitamina C es esencial para la función inmunitaria y la curación, y actúa como un potente antioxidante que puede impedir el daño del ADN.

Pero no hay muchas pruebas de que estimularás tu sistema inmunitario si consumes más vitamina C, ya sea mediante suplementos o agua caliente con limón. En una revisión de más de 60 ensayos clínicos, los investigadores llegaron a la conclusión de que las personas que tomaban suplementos de vitamina C en dosis elevadas —al menos 200 miligramos al día— no padecían menos resfriados, ni que estos fueran más cortos o menos graves.

Aunque las verdaderas deficiencias de vitamina C pueden acarrear problemas de salud, dijo Ho, son poco frecuentes: más del 90 por ciento de los estadounidenses ingieren la cantidad suficiente.

“No vas a impulsar tu sistema inmunitario” bebiendo agua caliente con limón, dijo Salge Blake.

Pérdida de peso

Si bebes agua caliente con limón en lugar de una bebida con más calorías, como una bebida azucarada de café, por ejemplo, podría ayudarte a perder peso, dijo Simon. Sin embargo, no existen pruebas sólidas de que el agua caliente con limón tenga ningún efecto medible sobre el peso o el metabolismo, añadió.

Algunas investigaciones sugieren que comer limones y otros cítricos podría ayudar a estabilizar el azúcar en sangre, dijo Ho. Y estudios a largo plazo encontraron asociaciones entre el consumo de cítricos y la reducción del riesgo de diabetes de tipo 2. Pero esa evidencia todavía es débil, dijo Ho.

Las conclusiones

El agua caliente con limón es una bebida hidratante y un buen sustituto de las opciones azucaradas, dijo Salge Blake, pero no es la panacea que prometen los influentes.

“No tiene nada de malo”, dijo, “pero tampoco tiene nada de milagroso”.