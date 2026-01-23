¿Tu botiquín es un caos? Así puedes ordenarlo y hacerlo realmente útil

    ¿Tu botiquín es un caos? Así puedes ordenarlo y hacerlo realmente útil
    El botiquín debe almacenarse en un lugar fresco y seco, nunca en el baño. Fot: The New York Times

Ordenar tu botiquín te ahorra tiempo, riesgos y visitas innecesarias a la farmacia.

Cremas a medio usar, pastillas caducadas y frascos sin etiqueta: el botiquín doméstico suele convertirse en un cajón de sastre que usamos solo cuando algo ya duele. Sin embargo, tener un botiquín ordenado y con medicamentos básicos adecuados puede marcar la diferencia entre resolver un malestar en casa o salir de prisa a la farmacia.

El primer paso no es comprar más, sino hacer una limpieza profunda. Vacía por completo el botiquín y revisa cada medicamento. Ordenarlos por fecha de caducidad te ayudará a identificar qué sirve, qué sobra y qué ya representa un riesgo.

Qué debes tirar sin pensarlo dos veces

Aunque algunos medicamentos conservan su potencia más allá de la fecha impresa, lo más seguro es seguir siempre la etiqueta. Desecha todo lo caducado, pastillas sueltas, envases sin identificar y tratamientos antiguos que ya no sigues. Los antibióticos incompletos merecen especial atención: guardarlos “por si acaso” puede favorecer la resistencia bacteriana y no tratar adecuadamente una infección futura.

Para eliminarlos de forma segura, evita tirarlos directamente a la basura o al inodoro sin consultar. Muchas farmacias y hospitales cuentan con programas de recolección. Si no, lo más recomendable es mezclarlos con residuos como café usado o tierra, sellarlos en una bolsa y desecharlos.

Lo esencial que sí conviene tener

Una vez despejado el desorden, es momento de reconstruir el botiquín con criterio. Recuerda que los medicamentos de venta libre no son seguros para todas las personas, así que consulta con tu médico si estás embarazada o tomas otros fármacos.

Para el cuidado de heridas, ten vendas adhesivas de varios tamaños, pinzas para astillas y petrolato para proteger cortes leves. Evita el uso rutinario de alcohol o agua oxigenada, ya que pueden irritar la piel.

En dolor y fiebre, conviene contar con paracetamol y un antiinflamatorio no esteroideo como ibuprofeno o naproxeno, ya que actúan de forma distinta. Un gel antiinflamatorio tópico puede ser útil para dolores articulares.

Para alergias, un antihistamínico moderno y un aerosol nasal con esteroides pueden aliviar congestión y reacciones leves. En problemas digestivos, un antiácido, un suplemento de fibra o un laxante de uso ocasional suelen ser suficientes.

Ante resfriados y gripe, prioriza un termómetro digital, analgésicos, pastillas para la tos y solución salina nasal. Tratar síntomas específicos es mejor que recurrir a medicamentos “todo en uno”.

Dónde y cómo guardarlo

El botiquín debe almacenarse en un lugar fresco y seco, nunca en el baño. Conserva los medicamentos en su envase original y colócalos fuera del alcance de niños y visitantes.

Un botiquín ordenado no evita que te enfermes, pero reduce riesgos, ahorra tiempo y te permite actuar con calma cuando el cuerpo pide atención.

Rebeca Gallardo

Rebeca Gallardo

Editora de Estilo de Vida. Apasionada creadora de contenido digital y su posicionamiento a través de SEO.

Con más de 5 años de experiencia haciendo comunicación en temas de política, finanzas personales, economía y estilo de vida.


Egresada de la Facultad de Estudios Superiores Aragón, UNAM.

