¡Histórico! El de Saltillo, Paulino ‘Cuate’ Siller destrona a Jorge Calvo y conquista el título mosca de Luz Fighting League

Deportes
/ 15 febrero 2026
    ¡Histórico! El de Saltillo, Paulino ‘Cuate’ Siller destrona a Jorge Calvo y conquista el título mosca de Luz Fighting League
    Paulino “Cuate” Siller celebra tras derrotar a Jorge Calvo y conquistar el campeonato mosca de LUX Fighting League VANGUARDIA

Venció al campeón costarricense en San Pedro ante 4 mil aficionados y se coronó en las 125 libras tras 11 años de carrera profesional

En una pelea estratégica y de alto nivel, Paulino “Cuate” Siller, originario de Saltillo, derrotó al campeón de peso mosca de LUX Fighting League, el costarricense Jorge Calvo, para proclamarse nuevo monarca de las 125 libras.

El combate se celebró en San Pedro Garza García, ante cerca de 4 mil asistentes que se dieron cita en la zona metropolitana de Monterrey, donde el choque de estilos mantuvo al público al filo de sus asientos desde el primer asalto.

La experiencia del campeón frente al ímpetu del retador marcó una contienda de ajedrez puro dentro del octágono, donde la estrategia, la paciencia y la precisión definieron cada intercambio.

UN CAMPEÓN DOMINANTE FRENTE A UN RETADOR CON HAMBRE DE GLORIA

Calvo llegó a la defensa con una racha de siete victorias consecutivas y cinco defensas exitosas del campeonato, consolidándose como uno de los referentes de la división. En su historial figuraban triunfos ante rivales de alto calibre como Luis Iván Rodríguez, Luis Solórzano, Kike González —a quien superó en dos ocasiones— y Alexandro Bravo.

Sin embargo, el “Cuate” mostró madurez competitiva y disciplina táctica para neutralizar las fortalezas del monarca, administrar los tiempos y capitalizar los momentos clave del enfrentamiento.

ONCE AÑOS DE ESPERA CULMINAN EN LA CIMA

Para el peleador saltillense, esta pelea representaba una meta largamente perseguida tras 11 años de trayectoria profesional. La oportunidad de disputar el cinturón significaba también la consolidación definitiva de su carrera.

$!El combate en San Pedro Garza García reunió a cerca de 4 mil aficionados que presenciaron la caída del campeón costarricense
El combate en San Pedro Garza García reunió a cerca de 4 mil aficionados que presenciaron la caída del campeón costarricense ESPECIAL

Con determinación y lectura inteligente del combate, Siller logró imponerse al histórico campeón y sellar su victoria, desatando la celebración entre los aficionados regiios y escribiendo un nuevo capítulo en la historia de la división mosca de LUX.

El triunfo no solo redefine el panorama de las 125 libras, sino que posiciona al coahuilense como la nueva figura a vencer en la promotora mexicana.

En 2022, el saltillense estuvo rankeado como el cuarto mejor pelador de la división del Peso Mosca a nivel internacional, situándose un escalón arriba del carioca Soslenis Carvalho y únicamente debajo del español Daniel Barez, el ecuatoriano Andrés Luna y el primer lugar Alessandro Costa (Brasil).

