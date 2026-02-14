La retirada de Trump en Minnesota refleja el poder del descontento popular
El repliegue político demostró que hay tácticas que los estadounidenses no están dispuestos a aceptar mientras el presidente Trump continúa su programa de deportaciones
MINNESOTA- La retirada de Mineápolis de agentes federales de inmigración por parte del gobierno de Donald Trump fue un repliegue político que demostró que hay límites a lo que los estadounidenses están dispuestos a aceptar mientras el presidente avanza con su agenda política de deportaciones.
El retiro de agentes se realizó en vísperas del cierre del financiamiento del Departamento de Seguridad Nacional, al redoble de las encuestas que muestran la oposición pública a las tácticas migratorias del presidente Trump, que aumentó después de que murieran por disparos dos manifestantes a manos de agentes federales el mes pasado.
TE PUEDE INTERESAR: Gobierno de Trump pondrá fin a la controvertida operación migratoria en Minnesota
A medida que los legisladores republicanos se preocupan cada vez más por los resultados de las elecciones de medio término, unos pocos empezaron a dar declaraciones críticas sobre el tema. Otros advirtieron que los demócratas habían logrado atizar las reacciones negativas.
“Se trata de un esfuerzo de resistencia muy organizado y coordinado, es muy eficaz”, dijo Ron Johnson, senador por Wisconsin y aliado de Trump, en una entrevista el jueves. “La izquierda es muy eficaz organizando esto. Explotaron y utilizaron a sus mártires con eficacia, y el gobierno de Trump está reaccionando a ello”.
En un indicio de la nueva cautela republicana sobre el tema, Johnson sugirió que los recursos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por su sigla en inglés) estarían mejor desplegados en ciudades y estados con dirigentes y ciudadanos que podrían cooperar con los esfuerzos federales de deportación, y serían menos propensos a fomentar las protestas.
En las últimas semanas, ha aparecido de forma lenta pero constante un grupo de republicanos que ha encontrado espacio para oponerse a partes de la agenda de inmigración de Trump.
Susan Collins, senadora por Maine que se enfrenta a una reelección más difícil que cualquier otro republicano de la cámara, se atribuyó el mérito de persuadir al ICE para que abandonara su estado. Roger Wicker, senador por Misisipi, fue uno de los varios republicanos que se opusieron públicamente a nuevos centros de detención del ICE en sus estados. Y los republicanos del Congreso accedieron a las exigencias demócratas de separar la financiación de la seguridad nacional del resto del paquete de financiación del gobierno, una medida que allanó el camino para que partes del departamento cerraran este fin de semana.
Esta semana también se supo que el gobierno de Trump había retirado discretamente a los soldados de la Guardia Nacional de Chicago, Los Ángeles y Portland, Oregón, después de haberlos enviado el año pasado para ayudar en las operaciones federales de inmigración.
Aun así, Tom Homan, el zar fronterizo de Trump, dijo el jueves que la retirada de los agentes federales de inmigración de Mineápolis no era un indicio de que el gobierno hubiera cambiado su postura sobre la aplicación de las leyes de inmigración.
Pero a medida que los republicanos empiezan a contemplar un futuro post-Trump, han surgido otras reacciones en contra del líder del partido. Algunos republicanos de la Cámara de Representantes y del Senado han roto con su partido para votar en contra de los aranceles de Trump, y la base del movimiento MAGA ha mostrado impaciencia por su gestión de los archivos Epstein.
Pero la repentina postura defensiva del gobierno de Trump en materia de inmigración, durante mucho tiempo una fortaleza para los republicanos, ha sido especialmente sorprendente.
“La mayoría de la gente pensaba que uno no quiere estar en el lado equivocado de un asunto en el que hay un 70-30, y eso es lo que se está haciendo”, dijo el representante Don Bacon, republicano por Nebraska y frecuente crítico de Trump que no buscará ser reelegido. “Era un tema que no funcionaba bien para el presidente. Incluso muchos republicanos estaban consternados por lo que estaban viendo”.
Chris Madel, republicano que puso fin a su campaña el mes pasado para gobernador de Minnesota en protesta por la oleada de agentes federales en Mineápolis, dijo que Trump y los republicanos nacionales estaban haciendo “realmente imposible” que el partido se impusiera en su estado.
TE PUEDE INTERESAR: ¿Por qué enviar a un niño a la escuela es un acto de fe para las familias migrantes en Minnesota?
“Esto tenía muy poco que ver con la política pública y mucho que ver con intentar vengarse del gobernador y de los ciudadanos de Minnesota”, dijo Madel el jueves. “Todo el ejercicio fue un desastre sin paliativos”.
OTROS MIRAN HACIA ADELANTE
El senador Rand Paul, republicano por Kentucky y aliado de Trump, que en ocasiones se ha alejado del presidente en cuestiones de libertades civiles, dijo el jueves en una comparecencia ante un comité del Senado que el gobierno había optado por “desescalar de forma diplomática”.
“Necesitamos tener respuestas aquí”, dijo Paul, “y tiene que haber un anuncio: estas son las nuevas políticas. Así es como vamos a interactuar con el público”.
Los demócratas, desmoralizados durante gran parte del año pasado, parecían nuevamente esperanzados en su capacidad para frenar la agenda de Trump. La presión pública en Mineápolis y otras ciudades importantes, argumentaron, obligó al gobierno de Trump a dar marcha atrás y puede repetirse en el futuro.
“Trump es un populista. No es un ideólogo. No cree en nada, excepto en sí mismo”, dijo el representante Raja Krishnamoorthi, demócrata por Illinois que se presenta como candidato al escaño vacante en el Senado del estado. “Cuando esa resistencia y esas protestas hicieron realmente que sus políticas fueran tremendamente impopulares, cedió. Y creo que es una lección que deberíamos aplicar en otros lugares cuando emprenda actividades escandalosas”.
En Minnesota, el gobernador Tim Walz y el alcalde de Mineápolis, Jacob Frey, insistieron en que no habían hecho ninguna concesión a Homan para conseguir la salida de los agentes federales.
Frey dijo que la oposición de sus electores había provocado la retirada federal.
“Vimos a un gobierno federal que pensaba que iba a doblegar al pueblo de Mineápolis”, declaró Frey a MS Now el jueves. “Pensaron que íbamos a retroceder y a postrarnos ante lo que sea que estaban intentando conseguir, no solo a nivel local en Mineápolis, sino en todo el país”.
Y otros demócratas insistieron en que no confiarán en que Homan retirara a los agentes federales de inmigración de Mineápolis hasta que se hubieran ido de la ciudad.
“Confiamos en Dios”, escribió en las redes sociales Chris Coons, senador por Delaware. “Todos los demás deben dar pruebas”. c. 2026 The New York Times Company.
Por Reid J. Epstein y Tim Balk, The New York Times.