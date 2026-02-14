La retirada de Trump en Minnesota refleja el poder del descontento popular

MINNESOTA- La retirada de Mineápolis de agentes federales de inmigración por parte del gobierno de Donald Trump fue un repliegue político que demostró que hay límites a lo que los estadounidenses están dispuestos a aceptar mientras el presidente avanza con su agenda política de deportaciones.

El retiro de agentes se realizó en vísperas del cierre del financiamiento del Departamento de Seguridad Nacional, al redoble de las encuestas que muestran la oposición pública a las tácticas migratorias del presidente Trump, que aumentó después de que murieran por disparos dos manifestantes a manos de agentes federales el mes pasado.

TE PUEDE INTERESAR: Gobierno de Trump pondrá fin a la controvertida operación migratoria en Minnesota

A medida que los legisladores republicanos se preocupan cada vez más por los resultados de las elecciones de medio término, unos pocos empezaron a dar declaraciones críticas sobre el tema. Otros advirtieron que los demócratas habían logrado atizar las reacciones negativas.

“Se trata de un esfuerzo de resistencia muy organizado y coordinado, es muy eficaz”, dijo Ron Johnson, senador por Wisconsin y aliado de Trump, en una entrevista el jueves. “La izquierda es muy eficaz organizando esto. Explotaron y utilizaron a sus mártires con eficacia, y el gobierno de Trump está reaccionando a ello”.

En un indicio de la nueva cautela republicana sobre el tema, Johnson sugirió que los recursos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por su sigla en inglés) estarían mejor desplegados en ciudades y estados con dirigentes y ciudadanos que podrían cooperar con los esfuerzos federales de deportación, y serían menos propensos a fomentar las protestas.

En las últimas semanas, ha aparecido de forma lenta pero constante un grupo de republicanos que ha encontrado espacio para oponerse a partes de la agenda de inmigración de Trump.

Susan Collins, senadora por Maine que se enfrenta a una reelección más difícil que cualquier otro republicano de la cámara, se atribuyó el mérito de persuadir al ICE para que abandonara su estado. Roger Wicker, senador por Misisipi, fue uno de los varios republicanos que se opusieron públicamente a nuevos centros de detención del ICE en sus estados. Y los republicanos del Congreso accedieron a las exigencias demócratas de separar la financiación de la seguridad nacional del resto del paquete de financiación del gobierno, una medida que allanó el camino para que partes del departamento cerraran este fin de semana.

Esta semana también se supo que el gobierno de Trump había retirado discretamente a los soldados de la Guardia Nacional de Chicago, Los Ángeles y Portland, Oregón, después de haberlos enviado el año pasado para ayudar en las operaciones federales de inmigración.

Aun así, Tom Homan, el zar fronterizo de Trump, dijo el jueves que la retirada de los agentes federales de inmigración de Mineápolis no era un indicio de que el gobierno hubiera cambiado su postura sobre la aplicación de las leyes de inmigración.