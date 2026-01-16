Un nuevo videojuego simula un centro de ciberestafas

Por: Francesca Regalado and Pei-Lin Wu

El juego “Blood Money: Lethal Eden” aprovecha una creciente ansiedad en China al recrear las experiencias de personas traficadas para dedicarse a la estafa.

Una mujer que has conocido en internet te dedica una sonrisa siniestra y te tapa la boca con un paño impregnado de droga. Cuando abres los ojos, estás en una jaula dentro de un recinto de paredes altas, rodeado de hombres armados con gafas de sol y chaquetas de cuero.

Luego te conducen a una gran oficina con miles de empleados sentados delante de computadoras. Un jefe promete darte dinero y libertad, si consigues reunir cierto monto estafando a víctimas incautas.

Las escenas pertenecen a Blood Money: Lethal Eden, un nuevo videojuego de un desarrollador chino que pone a los jugadores en la piel de personas obligadas a trabajar como estafadores en línea. El lanzamiento del juego el sábado suscitó un debate en China, donde el temor a las estafas y a la trata de personas ha invadido las redes sociales y el cine popular, incluida una película de 2023 sobre un programador informático chino a quien atraen a un complejo de estafas con la promesa de un sueldo jugoso.

No se especifica la ubicación del complejo ficticio de Blood Money, pero tiene muchos rasgos distintivos de las instalaciones gestionadas por operadores chinos en Birmania. Los personajes hablan en chino y el video del tráiler contiene texto en birmano, la lengua oficial de Birmania.

Personas de todo el mundo han sido secuestradas y obligadas a trabajar en centros de estafa en el Sudeste Asiático, el punto neurálgico de una industria que, según el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, ha estafado a los estadounidenses por más de 16.600 millones de dólares.

Varios países han intentado tomar medidas enérgicas contra las bandas criminales que dirigen estos centros. Dos hombres acusados de dirigir operaciones de estafa en Birmania y Camboya fueron extraditados recientemente a China para enfrentar cargos. Estados Unidos y el Reino Unido han impuesto sanciones a personas y empresas vinculadas a centros de estafa, y China y Corea del Sur han enviado aviones para recoger a las víctimas rescatadas.

El nuevo juego es uno de los cada vez más numerosos sobre centros de estafa. En julio, Qway Gamers, un desarrollador chino, lanzó un juego llamado The Masquerade, en el que los jugadores aprenden a realizar estafas. Y Jiao Games, un desarrollador con sede en Australia, tiene previsto lanzar un juego llamado Simulador de centros de estafa: Under Kingdom más adelante este año.

Blood Money forma parte del género de los juegos de video de movimiento completo (FMV por su sigla en inglés), los cuales plantean a los jugadores decisiones a medida que avanzan por una narración grabada. Allison Yang, fundadora de Reality Reload, un estudio de videojuegos de Washington D. C., dijo que los juegos de centros de estafa reflejan un cambio en la industria china de los videojuegos en los dos últimos años, que ha pasado de la fantasía a temas que los jugadores encuentran en su cultura y sociedad. Los ciudadanos chinos son el grupo más numeroso al que se atacan las bandas como víctimas de estafas y trata personas, según la Interpol.

Los estafadores que se dedican a estos engaños suelen utilizar las redes sociales y las aplicaciones de mensajería para ponerse en contacto con víctimas de todo el mundo. Las víctimas —a menudo personas que buscan un trabajo, una relación o una inversión lucrativa— son engañadas para que inviertan dinero en proyectos falsos.

En el tráiler de Blood Money, el protagonista es un estafador atrapado por gánsteres armados con pistolas y armas tipo Taser. Más tarde, el jugador tiene que elegir entre proteger a una mujer que es castigada por los gánsteres o quedarse callado.

Las escenas del juego se parecen a imágenes de complejos reales de estafa, incluido uno abandonado que los periodistas del New York Times visitaron recientemente en Birmania. Ahí había bloques de oficinas repletos de computadoras y otros equipos electrónicos utilizados por los estafadores, además de restaurantes chinos y villas de lujo para los jefes chinos de la estafa.

Los críticos de la plataforma de juegos Steam dijeron que el recinto ficticio de Blood Money dispone de zonas para operaciones de estafa, prostitución y tortura. Esto coincide con los complejos verdaderos de Birmania y Camboya.

El juego fue desarrollado por Jade Flame, un estudio con sede en la provincia occidental china de Sichuan. La empresa declinó una solicitud de entrevista.

Victor Fu, quien publica reseñas de videojuegos en la plataforma china de medios sociales Douyin, dijo que, aunque Blood Money es de actualidad, no creía que se convirtiera en un éxito porque poca gente querría pagar 8 dólares por él.

“Es evidente que su calidad de producción no es tan buena”, dijo Fu.