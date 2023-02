Bañarse puede ser algo tan simple pero no es así, ya sea por costumbre o por tener la sensación de más limpieza corporal, las personas usan cosas como zacates o estropajos naturales o hasta jabón Zote... pero hacer esto puede resultar perjudicial para la salud, de acuerdo con expertos. De hecho, tomar una ducha todos los días o con agua caliente tampoco es benéfico para la salud de la piel y del cuerpo.

De acuerdo con un estudio de la Universidad de Columbia, las personas no deben tomar una ducha todos los días, ya que esto evita la regeneración de los aceites naturales de la piel y hasta debilita el sistema inmunológico; la institución recomienda hacerlo una o dos veces por semana, aunque se debe cambiar la ropa interior todos los días.

Por su parte, la Universidad de Harvard señala que bañarse todos los días parece no tener mayores beneficios. Un grupo de expertos recomiendan que las duchas deben durar menos de cinco minutos y se tendrían que concentrar en ingles y axilas.

Robert H. Shmerling, quien escribió el informe sobre el estudio, explicó que una de las razones por las que las personas incrementan las veces que se lavan el pelo, es debido al marketing.

‘‘¿Alguna vez notaron que las instrucciones en las botellas de champú a menudo dicen “hacer espuma, enjuagar, repetir”? No hay una razón convincente para lavarse el cabello dos veces con cada ducha, pero vende más champú si todos siguen estas instrucciones’’, dijo el experto.

Shmerling añadió que de hecho bañarse tan seguido pude ser perjudicial para la salud.

Así afecta a tu salud bañarse a diario

• El equilibrio de bacterias buenas en tu piel es eliminado.

• La piel se vuelve seca y puede irritarse con mayor facilidad.

• Se pueden producir infecciones y alergias en la piel al dañar la capa más superficial con agua y jabón cada día de ducha.

• Los jabones desaparecen a las bacterias nativas de la piel, lo que fomenta la aparición de microrganismos no amigables y resistentes a antibióticos.

Según el estudio de la Universidad de Harvard, el sistema inmune necesita cierta estimulación de suciedad para crear anticuerpos protectores. Bañarse diario puede reducir la capacidad del sistema para hacer su trabajo.

Además, el agua con la que nos bañamos con frecuencia tiene sales y otros químicos, lo que puede causar nuevos problemas de salud.

La recomendación de los especialistas es que las personas se bañen dos o tres veces por semana y si es posible, que sean duchas de cinco minutos.

¿Qué cosas no debes usar para bañarte?

Jabón Zote

El jabón Zote NO se recomienda al momento de tomar un baño, pues no se trata de un producto elaborado para el cuidado de la salud, sino para retirar manchas difíciles de las prendas. Este producto cuenta con sosa cáustica, cuenta con un ph de entre 9 y 12, lo cual significa que es alcalino y puede dañar la piel, sobre todo si las personas son alérgicas o poseen una piel sensible.

Geles de baño

De acuerdo con un artículo de Pilar Orús, doctora en Biología, esta clase de productos contienen tensoactivos y en una gran exposición pueden causar los siguientes problemas: descamación, enrojecimiento, resequedad, eccemas y hasta alergias; advirtió que la formación de espuma NO es un requisito para la limpieza.

Zacate o estropajos

También conocidos como estropajos o esponjas, estos objetos pueden desencadenar padecimientos en las personas: el primero es la lifa, una pigmentación anormal en la piel; mientras que el segundo es la melanosis, es decir, la aparición de manchas oscuras que son sometidas a la fricción de un estropajo.

Agua caliente

Leonardo Biolatto, médico especialista en medicina familiar y ambulatoria, afirma que el agua caliente puede ocasionar la formación de caspa, ya que favorece la proliferación de dicho hongo, de acuerdo con palabras que ofreció a Semana. Las personas con dermatitis tampoco deben emplear agua a elevadas temperaturas o pueden empeorar los síntomas.

Cepillos de ducha

Aunque el cepillado en seco es una técnica que puede ayudar a exfoliar la piel, ocurre algo similar que en el caso de los zacates, debe ser de manera moderada y con artículos especiales, sino pueden causar problemas en la piel, sobre todo en el caso de personas que poseen dermatitis o alergias.

Entre las sugerencias que se dan a las personas al momento de bañarse es usar un jabón neutro o con un ph que no sea alcalino, una esponja suave que no dañe la piel, así como procurar el uso de agua tibia o fría, con la finalidad de tener una buena salud capilar; aunado a que el champú se debe aplicar en pequeñas cantidades y dar un suave masaje.