City Climb, te invita a contemplar Nueva York sin muros, vidrios ni barandas

Seguí las instrucciones y llegó el momento de abrir los brazos.

No sabía si quería hacerlo, pero todos me miraban. Pensé en la época hace casi 20 años, cuando era estudiante universitario y fuimos con unos amigos a hacer saltos bungee. No me animé y siempre lo lamenté.

Me solté.

No fue tan duro como me imaginaba. Siempre y cuando no pensase en que caería a la calle. Es una caída de nueve segundos, una muerte segura.

Barbato dijo que la escalada atrae a gente aventurera, que quiere demostrarse a sí misma que puede superar su temor a la altura.

“Exploradores urbanos que buscan algo interesante qué hacer en la ciudad”, expresó. También anticipó la visita de “gente que quiere superar obstáculos”.

“Esta será una experiencia maravillosa, que le cambia la vida mucha gente”, pronosticó.

Luego de lo que pareció una eternidad, fueron en realidad 30 o 40 segundos, así el arnés y me enderecé. No le temo a la altura, pero la respeto. Y cuando pisé firmemente la plataforma, sentí que había hecho algo especial.