Viaje a Costa Rica: Explorando un destino paradisíaco de ecoturismo y naturaleza exuberante

Cuando tenía nueve años, vi una fotografía del bosque nuboso en un libro de la escuela. Criada en tierra árida, mi mente no podía concebir un ecosistema con semejante verdor. El resto de mi infancia la pasé investigando sobre la naturaleza, la flora y la fauna.

Aunque mi sueño de ser veterinaria no se cumplió, mi mamá continuó fomentando mi hambre de conocimiento. “Costa Rica debe ser un paraíso”, me dijo una vez. La idea nunca me abandonó; por eso, cuando mi novio me propuso viajar fuera de México le sugerí ese país. “¿Qué hay en Costa Rica?”, me preguntó. No lo sabía, así que fuimos a descubrirlo.

San José

La ciudad es una fusión de la herencia colonial, la naturaleza exuberante y la modernidad de altos edificios. El centro reúne los fragmentos de ese cosmos, entre el olor a lluvia y los gritos de los vendedores de lotería.