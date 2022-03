Asegura vendedor de ‘un depa en dos semanas’ que lo obligaron a grabar el video

“ Muy mal, yo no compré el depa para que utilices como estadística para medirte ” se puede leer en la conversación filtrada en redes seguido de “ me trataste bien solo para hacer la venta y queda bien con tus amigos deformes ”.

Sin embargo, las disculpas no bastaron y el cliente exigió que cancelen la venta del inmueble, rematando con “espero el TikTok donde digas que no has vendido nada en dos semanas”.

Y con sus últimas esperanzas, Alfredo Sámano, suplicó que no cancelara la compra, pues lo iban a “matar” en su trabajo, refiriéndose a que le iría mal por la cancelación.

Todo esto sería muy “satisfactorio” de no ser que tratara de una broma de internet y un “meme” realizado por el usuario @elcuadrodehonor en Twitter, donde en una publicación posterior compartió una captura de pantalla de una noticia con la frase “se creyeron el meme que hice” acompañado de emojis.

La participación de Alfredo Sámano en el video causó revuelo en redes sociales y obtuvo diversas críticas por la manera presuntuosa que dieron a conocer sus metas de venta, la inmobiliaria borró el material y cerró su cuenta en la red social Tik Tok.

