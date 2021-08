$!Muere envenenado el ‘gatito mochilero’; su humano, inconsolable

El viajero da a conocer que desde este domingo “Bella” desapareció y como estaba preocupado por la ausencia del “gatito mochilero” este lunes salió a buscarlo, encontrándolo en el suelo ya sin vida.

Recordemos que “el gato mochilero” y su amo son una celebridad en Colombia y en las redes sociales, de igual forma en Paraguay, país al que llegaron a inicios del 2020 luego de haber viajado por varios países, eran reconocidos, e iban a festejar el Día del Niño en Paraguay este lunes 16, regalando obsequios a los niños, lo que ya no podrá ser: “Una vez más, la alegría que íbamos a dar hoy, ya no la podemos dar”, expresó Jhon Alexander, quien aun no halla consuelo, luego de que “mataron a un animalito tan inocente”.