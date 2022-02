Padre avisa a su ex que no quiere ver más a su hija y se hace viral

En redes sociales se ha vuelto viral el presunto mensaje que envió un papá para informar que no deseaba ver más a su hija. Miles de usuarios han mostrado su rechazo al escrito y han compartido su indignación.

El mensaje fue publicada originalmente por la usuaria de Twitter @danielaramxs, a través de una captura de pantalla. En el mensaje, el padre de la menor le informa que ya no desea convivir con su hija.

“Mirá, yo no estoy preparado, no me sale, no sale nada de mí, no tengo iniciativa de ir a buscarla. Es muy loco, sí, pero prefiero decirlo y no boludear más. El tiempo pondrá todo en su lugar, hoy me pasa esto y estoy así”, se lee en el mensaje.

Después, el padre de Gala, la hija de ambos, afirma que “no desea jugar” con ella y posteriormente “desaparecer”.

Incluso, hacia el final del mensaje, afirma que no quiere que se saluden si se encuentran por casualidad. Según escribió, solo se comprometía a dar dinero para la manutención de su hija.

“No quiero líos, no quiero peleas. Si algún día nos cruzamos por alguna casualidad, no existo, no existimos, no quisiera llegar a que se arme un lío grande y terminar todo mal o con denuncias. Es lo que me pasa, la plata se la voy a seguir dando igualmente siempre”.