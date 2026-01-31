¡Volvieron con tacón! Los zapatos noventeros que dominarán Primavera-Verano 2026
Los zapatos icónicos de los 90 regresan renovados y marcan tendencia en 2026.
La moda confirma, una vez más, que es cíclica. Para Primavera-Verano 2026, los zapatos de los años 90 regresan con fuerza, reinterpretados para una nueva generación que mezcla nostalgia, elegancia y atrevimiento. Tras el exceso visual de los 80, los 90 apostaron por una estética más contenida, aunque nunca aburrida: minimalismo, sensualidad discreta y experimentación convivieron en una misma década. Hoy, esas claves vuelven a caminar por las pasarelas y el street style.
Lejos de copiar el pasado, los diseñadores han tomado estos modelos clásicos y los han actualizado con nuevas proporciones, materiales suaves y combinaciones inesperadas. El resultado es un armario de calzado versátil, que dialoga con distintas estéticas y confirma que los zapatos pueden ser el punto focal de cualquier look.
Peep toe: el regreso más inesperado
Antes de convertirse en un símbolo de los años 2010, los zapatos peep toe ya marcaban presencia en los 90. Para 2026 regresan con aberturas más sutiles, líneas limpias y colores suaves como crema, verde salvia o rosa empolvado. Ya no buscan provocar desde lo “ugly”, sino integrarse con naturalidad en looks relajados que combinan jeans rectos, cárdigans ligeros y siluetas fluidas.
Tacón con pulsera: minimalismo eterno
Los zapatos de tacón con pulsera al tobillo representan la elegancia funcional que definió a los 90. Este modelo regresa como un comodín infalible: funciona tanto con faldas satinadas como con prendas más sensuales o incluso de inspiración urbana. Su fortaleza está en la simplicidad, que permite que el resto del outfit se exprese sin perder sofisticación.
T-Bar: nostalgia con carácter
Los zapatos T-Bar, herederos de décadas anteriores, vivieron un nuevo auge en los 90 y ahora vuelven con una lectura contemporánea. Para Primavera-Verano 2026 se combinan con trajes sastre relajados, capas ligeras o conjuntos monocromáticos, demostrando que lo vintage puede verse moderno cuando se estiliza con intención.
Slingback: creatividad en movimiento
Los zapatos slingback regresan como una pieza clave para quienes buscan equilibrio entre glamour y funcionalidad. En los 90 fueron sinónimo de color, estampado y audacia; hoy se presentan con diseños más conceptuales, ideales para acompañar vestidos asimétricos, transparencias o prendas deconstruidas que reflejan el espíritu actual de la moda.
Mules de tacón: elegancia sin esfuerzo
Los mules de tacón fueron en su momento una alternativa atrevida, pero práctica. En 2026 vuelven como aliados del día a día: fáciles de llevar, versátiles y con un aire sofisticado que funciona tanto con vestidos cut out como con mezclilla o prendas cómodas de inspiración urbana.
Sandalias wrap: drama controlado
Las sandalias wrap de tacón, con tiras que se envuelven en la pierna, regresan como una declaración visual. Aunque tradicionalmente se asociaban a vestidos, ahora se combinan con leggings, shorts o blusas estructuradas, aportando dramatismo sin sacrificar comodidad.
Tacones metalizados: brillo fuera de temporada
Finalmente, los zapatos de tacón metalizados rompen la idea de que el brillo pertenece solo a la noche o al invierno. En Primavera-Verano 2026 se integran a looks claros, sastreros o fluidos, demostrando que el glamour también puede ser ligero y diurno.
El regreso de estos zapatos confirma que los 90 no fueron una moda uniforme, sino un laboratorio de estilos. Hoy, su reinterpretación responde a una moda más libre, donde cada estética encuentra su lugar y el pasado se convierte en una poderosa herramienta de expresión contemporánea.