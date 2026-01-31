$!¡Volvieron con tacón! Los zapatos noventeros que dominarán Primavera-Verano 2026

La moda confirma, una vez más, que es cíclica. Para Primavera-Verano 2026, los zapatos de los años 90 regresan con fuerza, reinterpretados para una nueva generación que mezcla nostalgia, elegancia y atrevimiento. Tras el exceso visual de los 80, los 90 apostaron por una estética más contenida, aunque nunca aburrida: minimalismo, sensualidad discreta y experimentación convivieron en una misma década. Hoy, esas claves vuelven a caminar por las pasarelas y el street style.

Lejos de copiar el pasado, los diseñadores han tomado estos modelos clásicos y los han actualizado con nuevas proporciones, materiales suaves y combinaciones inesperadas. El resultado es un armario de calzado versátil, que dialoga con distintas estéticas y confirma que los zapatos pueden ser el punto focal de cualquier look.

Peep toe: el regreso más inesperado

Antes de convertirse en un símbolo de los años 2010, los zapatos peep toe ya marcaban presencia en los 90. Para 2026 regresan con aberturas más sutiles, líneas limpias y colores suaves como crema, verde salvia o rosa empolvado. Ya no buscan provocar desde lo “ugly”, sino integrarse con naturalidad en looks relajados que combinan jeans rectos, cárdigans ligeros y siluetas fluidas.

Tacón con pulsera: minimalismo eterno

Los zapatos de tacón con pulsera al tobillo representan la elegancia funcional que definió a los 90. Este modelo regresa como un comodín infalible: funciona tanto con faldas satinadas como con prendas más sensuales o incluso de inspiración urbana. Su fortaleza está en la simplicidad, que permite que el resto del outfit se exprese sin perder sofisticación.